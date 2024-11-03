Стало известно о скором окружении Красноармейска после освобождения Вишнёвого

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Освобождение населённого пункта Вишнёвое к западу от Селидова в ДНР приближает окружение Красноармейска (украинское название – Покровск). Об этом силовые структуры сообщили ТАСС.
Неназванный собеседник агентства отметил, что взятие под контроль Вишнёвого стало шагом к окружению Красноармейска, стремительное продвижение ВС РФ приближает этот момент.
Ранее в этот день Минобороны России подтвердило освобождение села Вишнёвое. Подразделению группировки войск «Центр» удалось занять более выгодные позиции, отразить несколько контратак противника, а также уничтожить боевую технику, в числе которой было вооружение западного производства.
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Анастасия Чинкова