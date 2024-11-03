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Стало известно о скором окружении Красноармейска после освобождения Вишнёвого

Силовики: освобождение Вишнёвого приближает окружение Красноармейска
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Освобождение населённого пункта Вишнёвое к западу от Селидова в ДНР приближает окружение Красноармейска (украинское название – Покровск). Об этом силовые структуры сообщили ТАСС.


Неназванный собеседник агентства отметил, что взятие под контроль Вишнёвого стало шагом к окружению Красноармейска, стремительное продвижение ВС РФ приближает этот момент.

Ранее в этот день Минобороны России подтвердило освобождение села Вишнёвое. Подразделению группировки войск «Центр» удалось занять более выгодные позиции, отразить несколько контратак противника, а также уничтожить боевую технику, в числе которой было вооружение западного производства.

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В МО РФ доложили о суточных потерях ВСУ в Курской области
Минобороны: боевики ВСУ под Курском за сутки потеряли более 150 человек
03 ноября 2024, 14:28

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Суточные потери боевиков ВСУ на Курском направлении составили более 150 человек, доложили в Минобороны РФ. Кроме того, противник лишился боевой машины пехоты и станции радиоэлектронной борьбы.
«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, а также станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее представители пророссийского подполья проинформировали, где произошел удар по расположению боевиков ВСУ и иностранных наемников.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года, с целью демилитаризации и денацификации республики. Российские власти предлагали Киеву мирный план по урегулированию конфликта, но на той стороне не отреагировали.

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Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ в сумском Конотопе
Подполье: ВС России нанесли удар по ВСУ и наемникам в сумском Конотопе
03 ноября 2024, 14:02

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Удар нанесен в субботу ночью, 2 ноября, по расположению ВСУ и иностранным наемникам в Конотопе в Сумской области Украины. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Уточняется, что один из ударов пришелся, по предварительным данным, по асфальтному заводу, к которому подходит железнодорожная ветка, где происходит разгрузка военной техники и боекомплектов. Второй – по месту, где расположены промышленные цеха, несколько железнодорожных ответвлений и арматурный завод.

По словам Лебедева, в сторону взрывов направились больше 10 машин скорой помощи.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Орбан сделал громкое заявление о России, США и Европе
Премьер Венгрии Орбан: Европа сидит на табуретке в углу, а США и РФ на троне
03 ноября 2024, 13:52

Слева направо: Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Западный мир на пороге больших перемен, которые могут помочь прекратить конфликт на Украине, посчитал венгерский премьер Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Теперь мы сидим на табуретке в углу, а американцы и русские — на троне. Если ожидаемый поворот действительно произойдет, Европа не сможет оставаться сторонницей войны», — сказал политик.

Орбан подчеркнул, что украинский конфликт является угрозой для всей Европы.

Премьер-министр не раз заявлял, что его страна просто хочет завершения конфликта и наступления мира. Об урегулировании сложившейся ситуации он говорил с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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В Совфеде прокомментировали условие Турции по завершению конфликта на Украине
Карасин: условия РФ по разрешению конфликта на Украине четко сформулированы
03 ноября 2024, 13:40

Фото: iStock/Diy13

Условия России по разрешению конфликта на Украине четко сформулировал президент страны Владимир Путин. Об этом сообщил в беседе с «Лентой.ру» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Так сенатор прокомментировал озвученное главой МИД Турции Хаканом Фиданом условие завершения украинского конфликта — обеспечение территориальной целостности.

Карасин отметил, что подобные слова звучат от многих зарубежных политиков. По его словам, условия, которые четко сформулировал российский лидер, являются детальными и важными настолько, что «их трудно дополнить или перефразировать».

Сенатор заключил, что РФ стоит на своей позиции.

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Гладков: при обстреле со стороны ВСУ под Белгородом ранены четыре человека
03 ноября 2024, 13:32

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Четыре человека ранены в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Двух женщин и мужчину с различными осколочными ранениями рук и ног бригады «скорой» доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Четвертую пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица бригада СМП транспортирует в областную клиническую больницу», — сказано в публикации.
Украина регулярно бьёт по российским регионам, используя в качестве целей мирное население и гражданскую инфраструктуру. По мнениям экспертов, таким образом Киев показывает своим западным хозяевам, что способен нанести ущерб России, компенсируя тем самым свои потери на фронте.

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В ДНР ликвидировали наёмника ВСУ из Тайваня
03 ноября 2024, 13:22

Фото: iStock/rarrarorro

Представитель МИД Тайваня Сяо Гуанвэй подтвердил гибель воевавшего на стороне ВСУ ветерана спецназа сухопутных войск острова. Его слова приводит Центральное информационное агентство островного государства.
Отмечается, что 44-летний У Чжунда вступил в ряды ВСУ в 2023 году. Он принимал участие в ночной разведывательной операции вблизи Авдеевки 31 октября. Это была вторая поездка наёмника на Украину – в прошлом году он получил осколочное ранение в бедро и вернулся на Тайвань для прохождения курса лечения. А в июле 2024 года вновь вернулся на фронт.

Также газета «Чжунши синьвэньван» сообщает, что У Чжунда стал вторых погибшим на Украине тайванцем. Всего на стороне ВСУ в боевых действиях принимают участие как минимум шесть граждан островного государства.

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#всу
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На Украине выдвинули одно условие для завершения конфликта
Ермак: конфликт закончится, когда Россия полностью выведет войска с Украины
03 ноября 2024, 13:17

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Конфликт на Украине завершится, когда Россия полностью выведет войска с территории республики, заявил латвийскому изданию LSM руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«Полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины», — прокомментировал Ермак.

При этом Ермак подчеркнул, что киевский режим готов учесть интересы «других заинтересованных сторон». Глава офиса украинского президента резюмировал, что все должно быть в рамках справедливости и международного права.

Летом президент России Владимир Путин предлагал Киеву свой план урегулирования конфликта. По нему, Украина должна отказаться от членства в НАТО, публично признать свой безъядерный статус, вывести войска с территорий РФ. Кроме того, с России должны быть сняты все ограничения.

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#россия
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#всу
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#новости
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Помогавший ВС РФ американец рассказал, как избегал внимания ВСУ к себе
Мартиндейл рассказал, как избегал внимания ВСУ к себе
03 ноября 2024, 13:14

Дэниэл Мартиндейл (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Американец Дэниэл Мартиндейл, который два года служил в рядах ВСУ и передавал разведданные армии России, сообщил, что украинские военные ни разу не проверили его телефон, несмотря на меры конспирации. Об этом пишет RT.
«Я тщательно следил за тем, чтобы все мои переписки в Telegram были удалены, чистил кэш», — цитирует RT Мартиндейла.

Его удивило то, что украинцы ни разу не проверили его девайс. Американец выразил мнение, что не попал под подозрение из-за своего гражданства США и хорошего отношения к жителям ДНР, которые пострадали от боевых действий.

Напомним, 2 ноября выяснилось, что российские силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории ДНР гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который помогал ВС РФ.

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На Украине рассказали, как Зеленский оставил страну без ПВО
Журналистка Панченко: Владимир Зеленский отправил в штурм зенитчиков ПВО Patriot
03 ноября 2024, 12:45

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский определил в штурмовики зенитчиков ПВО Patriot, а это означает, что республика останется без противовоздушной обороны, считает журналистка с Украины Диана Панченко. Свое мнение она изложила в сети.
«Зеленский снимает людей с ПВО аэродромов, даже с Patriot, и отправляет их пехотинцами на штурм... Украина скоро может остаться без противовоздушной обороны», — сказано в публикации.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал две основные цели Владимира Зеленского. Также российский политик высказал свое мнение, сможет ли кандидат в президенты США Дональд Трамп остановить конфликт на Украине.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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