Экипаж Ка-52М уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Видео: Telegram-канал Минобороны России
Экипаж вертолёта Ка-52М авиаракетами уничтожил живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.
В процессе выполнения боевой задачи летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав противника. После удара российские летчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, чтобы предотвратить попадание ракет ПЗРК ВСУ.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова