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США поставят Украине боеприпасы к системам ПВО Patriot и NASAMS в рамках последнего пакета помощи перед возвращением победившего на президентских выборах Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.
Отмечается, что Пентагон направит Киеву более 500 перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. Предполагается, что они прибудут на Украину в ближайшие несколько недель.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова