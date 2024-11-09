ВС РФ ударили по обеспечивавшим действия ВСУ объектам энергетики

Нейтралитет Украины и отказ НАТО от дальнейшего расширения являются главными условиями любого мирного соглашения с Россией. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. По его словам, урегулирование ни в коем случае не должно сводиться к заморозке конфликта.