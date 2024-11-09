ВС РФ ударили по обеспечивавшим действия ВСУ объектам энергетики

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Российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов противника. Согласно информации военного ведомства, российская армия также ударила по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 147 районах.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова