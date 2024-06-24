Экипаж Ка-52М ВКС России поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ

Фото: iStock/camptoloma
Экипаж вертолета Ка-52М «Аллигатор» Воздушно-космических сил России поразил замаскированную технику и живую силу украинской армии в зоне ответственности российской группировки «Север». Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что атака производилась неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. В российском военном ведомстве отметили, что после их применения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
По данным авианаводчика, цель полностью поражена.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар в районе завода тяжелого краностроения в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВС РФ нанесли удар по складу с западными ракетами в Одессе
Стало известно число иностранных наемников, попавших под удар ВС РФ в Одессе
Развожаев: в Москву доставят до 20 пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь
По данным авианаводчика, цель полностью поражена.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар в районе завода тяжелого краностроения в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВС РФ нанесли удар по складу с западными ракетами в Одессе
Стало известно число иностранных наемников, попавших под удар ВС РФ в Одессе
Развожаев: в Москву доставят до 20 пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь
Екатерина Коршунова