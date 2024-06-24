Экипаж Ка-52М ВКС России поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что около десяти иностранных наемников попали под удар ВС РФ в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства. Об этом пишет РИА Новости.