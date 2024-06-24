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Экипаж Ка-52М ВКС России поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ

24 июня 2024, 10:35
Фото: iStock/camptoloma

Фото: iStock/camptoloma

Экипаж вертолета Ка-52М «Аллигатор» Воздушно-космических сил России поразил замаскированную технику и живую силу украинской армии в зоне ответственности российской группировки «Север». Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что атака производилась неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. В российском военном ведомстве отметили, что после их применения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

По данным авианаводчика, цель полностью поражена.



Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар в районе завода тяжелого краностроения в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#аэродром
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#удар
#атака
Число пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь выросло до 151
Развожаев: число пострадавших при ракетной атаке на Севастополь выросло до 151
24 июня 2024, 10:21

Фото: iStock/gorodenkoff

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что количество пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь выросло до 151 человека.
По словам губернатора, госпитализированы 82 человека. Он отметил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Развожаев заключил, что 4 людям, включая 2 детей, не удалось пережить варварскую атаку украинских боевиков.

Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 124 человек, трое погибли — один взрослый и двое детей.

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На Украине признали, что на фронте сложилась сложная ситуация для ВСУ
Глава ГУР Украины Буданов* назвал ситуацию на фронте для ВСУ сложной
24 июня 2024, 10:19

Фото: iStock/Zeferli

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что на фронте сложилась сложная ситуация для Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
«Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Она останется таковой по меньшей мере один месяц и не станет легче», — сказал он.

Кроме того, он выступил против мирных переговоров с РФ.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* подтвердил, что Вооруженные силы Украины уже наносят удары западным оружием по территории РФ.

23 июня текущего года боевики ВСУ атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали люди. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Планы ВСУ по Крыму и крах обороны в Красногоровке: последние новости СВО

В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера после атаки ВСУ

* Внесён в перечень террористов и экстремистов
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Планы ВСУ по Крыму и крах обороны в Красногоровке: последние новости СВО
Кимаковский: ВСУ лишились позиций на западе Красногоровки
24 июня 2024, 10:06

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Армия России ведёт тяжёлые бои в Харьковской области, продвигается в районе Часов Яра, имеет тактические успехи в районе Авдеевки, тем временем Украина планирует заблокировать Крым с суши и моря.
Последние новости с послей спецоперации по состоянию на утро 24.06.2024 приводит редакция «Радио 1».


Харьковское направление


ВСУ предприняли несколько попыток контратак в Волчанске и со стороны села Липцы. Однако противник не смог стянуть необходимое число сил и техники ввиду того, что прибывшие резервы ВСУ не доукомплектованы личным составом и бронемашинами, пишет Telegram-канал «Два майора».

При этом в Волчанске продолжаются тяжелые встречные бои. Артиллерия и авиация работают с двух сторон.

В Глубоком ВСУ попали в подготовленную засаду российских войск. Атакующая группа была разгромлена, кроме того, один украинский боевик был взят в плен. Используя полученную от него информацию, ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации 92-й бригады ВСУ.

Тем временем ВСУ начали минировать с помощью беспилотников логистические маршруты ВС РФ.

Часовоярское направление


Армия России продвигается между Часов Яром и Калиновкой. Южнее, со стороны Ивановского, российские бойцы расширяют зону у водоканала Северский Донец – Донбасс. ВСУ уже отступили на западный берег. Идут на заводе Гидрожелезобетон. ВС РФ в тяжёлых боях медленно, но верно оттесняют украинцев дальше на запад, вместе с тем улучшая свои позиции по флангам. Активно работают средства дальнего поражения, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Продвижение российских сил здесь составляет несколько сотен метров.

Донецкое направление


Здесь ВСУ лишились своих позиций в западной части Красногоровки. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Вооруженные формирования Украины не выстояли перед давлением наших сил. Их оборона в частном секторе на западе Красногоровки потерпела крах, с позиций они ушли, оставив лишь точечные очаги сопротивления», — рассказал Кимаковский.

По его словам, в районе продолжается зачистка.

Кроме того, армия России продвинулась на глубину от 500 м до 1,5 км по линии Владимировка — Константиновка. Таким образом, до трассы Константиновка-Угледар остается всего 2-3 км. При этом обстановка в районе Максимильяновки остается неопределенной.

По данным противника, значительная часть Новоалександровки занята российскими бойцами. Сейчас на улицах населенного пункта идут тяжелые бои. Также сообщается, что российские войска продвинулись к востоку Угледара со стороны Владимировки.

Авдеевское направление


Западнее Авдеевки продолжаются активные бои у Новоалександровки, Сокола, Новопокровского и Нетайлово. ВС РФ сумели расширить зону контроля севернее Сокола и выйти к окраинам Евгеновки. При этом ВСУ бьёт всеми имеющимися у него средствами.

По данным военкора Евгения Лисицына, российские войска ВС РФ освободили Новоалександровку и начали продвигаться на запад, и уже пытаются закрепляться на юго-восточной окраине Воздвиженки.

Тем временем в Карловке бои продолжаются на восточных окраинах. Российские бойцы расширяют зону контроля по берегам водохранилища.

Торецкое направление


Российские силы продвигаются широким фронтом и уже смогли закрепиться в Северном (Пивничном) и селе Дружба. Однако опорный пункт ВСУ в районе шахты Южная пока не позволяет ВС РФ выравниванию флангов.

Планы ВСУ по Крыму


Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина планирует заблокировать Крым с суши и моря.

«Главной целью Украины на фронте является блокирование Крыма с суши и моря. В том числе посредством разрушения Крымского моста, с чем могут справиться ракеты ATACMS. Вопрос только в количестве», — заявил Буданов.

Он также пообещал продолжать удары по территориям России с помощью беспилотников большой дальности. Он считает, что атаки на российские НПЗ могут не переломить ход войны, однако могут повлиять на экономику страны и психологическое состояние россиян.

При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия должна уйти из Крыма.

«Крым — это Украина. Россия должна уйти с полуострова. Их армия и военные объекты там должны прекратить свое существование», — написал Ермак в своём Telegram-канале.

Напомним, накануне ВСУ атаковали пляж в Севастополе. По последним данным, погибли четыре человека, из них двое детей. Всего пострадал 151 человек, 82 находятся в больницах. По информации Минобороны РФ, город был атакован ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленными США. Четыре ракеты были сбиты, одна отклонилась и взорвалась над городом из-за воздействия российской ПВО.

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Развожаев: в Москву доставят до 20 пострадавших от атаки ВСУ на Севастополь
24 июня 2024, 10:00

Фото: iStock/kieferpix

Губернатор города Михаил Развожаев написал в своем в своем Telegram-канале, что решается вопрос о транспортировке в Москву до 20 пострадавших от атаки украинской армии на Севастополь.
Развожаев отметил, что переговорил с заместителем мэра Москвы Анастасией Раковой. Уточняется, что в столице обо всех родителях, которые полетят с детьми, позаботятся и разместят в гостинице.

Ранее уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что 5 из 27 детей, которые пострадали во время ракетной атаки украинских боевиков на Севастополь, находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Напомним, 23 июня текущего года украинские войска атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали 124 человек, трое погибли — один взрослый и двое детей.

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ВС РФ нанесли удар по складу с западными ракетами в Одессе

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#удар
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Стало известно число иностранных наемников, попавших под удар ВС РФ в Одессе
Подполье: около десяти иностранных наемников попали под удар ВС России в Одессе
24 июня 2024, 09:16

Фото: iStock/Im Yeongsik

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что около десяти иностранных наемников попали под удар ВС РФ в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства. Об этом пишет РИА Новости.
Лебедев отметил, что атака произошла к моменту приезда иностранных солдат. Отмечается, что от восьми до десяти наемников попали под удар.

По словам координатора подполья, западные военные приехали с охраной. Лебедев заключил, что российские войска атаковали двумя ракетами «Калибр», украинская система противовоздушной обороны не сработала.

Ранее сообщалось, что с 7:49 до 8:15 в Одесской области действовала воздушная тревога. Местные СМИ информировали о взрывах в городе, однако подробности не приводили.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#удар
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#воздушная тревога
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ВС РФ нанесли удар по складу с западными ракетами в Одессе
Подполье: в Одессе нанесли удар по району, где был склад с западными ракетами
24 июня 2024, 08:58

Фото: iStock/dzika_mrowka

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли ракетный удар в районе завода тяжелого краностроения в Одессе, где находился склад с ракетами западного производства. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Лебедева, на данном предприятии был склад с новыми ракетами, которые поставили накануне западные страны. Отмечается, что ВС РФ атаковали завод около восьми утра.

Местные жители сообщают о мощной детонации и столбе черного дыма. Ранее сообщалось, что С 7:49 до 8:15 в Одесской области звучал сигнал воздушной тревоги. Местные средства массовой информации писали о взрывах в городе, однако подробности не уточняли.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Минувшей ночью в Ростовской области сбили четыре беспилотника ВСУ

Атака ВСУ на Севастополь, применение ВС РФ бомбы ФАБ-3000: Последние новости СВО
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#всу
#вс рф
#ракета
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Подполье: гумфонды на Украине выдают военкомам и ТЦК личные данные жителей
24 июня 2024, 08:10

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинские и зарубежные гуманитарные организации, которые действуют на территории Украины, предоставляют военкомам и ТЦК личные данные получающих гумпомощь жителей для выявления подлежащих мобилизации украинцев. Об этом сообщил РИА Новости источник в пророссийском подполье Херсона.
По данным сотрудников складов и представителей различных фондов, в настоящее время гумпомощь выдается по индивидуальным заявкам после проверки личных данных гражданина в специальных информационных центрах. Примечательно, что данные заявки составляются с учетом активной мобилизации населения в Одессе и Херсоне.

Напомним, 16 апреля текущего года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. Правоохранителям стало доступно право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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Минувшей ночью в Ростовской области сбили четыре беспилотника ВСУ
24 июня 2024, 07:47

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью ПВО сбила четыре украинских беспилотника в Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, в небе над Ростовской областью перехвачено или уничтожено четыре вражеских беспилотника.

Около двух часов ночи глава региона Василий Голубев сообщил, что силы противовоздушной обороны в Ростовской области отразили воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов. По его словам, один беспилотник был сбит, еще два подавлены средствами ПВО, обломки дронов упали на территорию промышленного предприятия.

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Минобороны: Севастополь был атакован ВСУ американскими ракетами ATACMS
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#всу
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Атака ВСУ на Севастополь, применение ВС РФ бомбы ФАБ-3000: Последние новости СВО
Развожаев: При атаке боевиков ВСУ на Севастополь погибли 4 человека
23 июня 2024, 22:22

Фото: iStock/gutaper

23 июня боевики Вооруженных сил Украины нанесли удар американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Севастополю. Военные ВС РФ третий раз применили сверхтяжелую авиационную бомбу ФАБ-3000 в зоне проведения СВО.
Последние новости с полей спецоперации приводит редакция «Радио 1».

Атака боевиков ВСУ на Севастополь американскими ракетами ATACMS

Атака произошла в воскресенье в 12:15 мск. МО РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины использовали пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские силы ПВО сбили четыре ракеты, но одна из них отклонилась и взорвалась над городом.

«Сегодня в 12.15 совершен преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь пятью американскими оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями», — указано в сообщении Минобороны.
В оборонительном ведомстве подчеркнули, что ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несёт прежде всего Вашингтон.

О погибших и пострадавших сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Рассказываю о ситуации к этому часу. По уточненной информации, погибли 4 человека, из них 2 ребенка. За медицинской помощью обратились 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей)», — написал он.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины не просто так выбрали для своего удара американскими ракетами по Севастополю праздничный день Святой Троицы. По ее словам, для Киева это настоящее ритуальное преступление, которое является актом ненависти ко всему русскому, в том числе и православию.

Тактическая ракета ATACMS летит к цели по полубаллистической траектории, когда начальный разгон осуществляется по жесткой траектории, а последующий полет проходит в управляемом режиме.

Украинские БПЛА вторглись в воздушное пространство РФ

Украинские формирования совершили очередной массовый налет БПЛА на объекты в Смоленской, Брянской, Липецкой и Тульской областях. Системами ПВО перехвачены свыше 30 беспилотников. В Брянской области были ликвидированы 28 украинских дронов.

ВСУ нанесли 220 мощных ударов по Крыму: Сенатор Цеков рассказал о рисках для туристов
ВСУ нанесли 220 мощных ударов по Крыму: Сенатор Цеков рассказал о рисках для туристов

ВС РФ совершили прорыв в районе Торецка в ДНР

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что российские военные прорвали оборону ВСУ в районе Торецка. Парламентарий обвинила в произошедшем командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины генерала Юрия Содоля. По ее словам, оборонительная линия не была подготовлена, и украинские военные, переброшенные на этот участок фронта, уже понесли потери.

Украина потеряла боевую бронированную машину Senator

О потере боевиками Вооруженных сил Украины канадской боевой бронированной машины Senator впервые с начала спецоперации сообщило МО РФ. Помимо этого, враг лишился более 140 человек. Противника уничтожила группировка «Восток» Вооруженных сил РФ.

Применение ВС РФ ФАБ-3000 в зоне проведения СВО

Военные ВС РФ 23 июня третий раз применили ФАБ-3000 в зоне проведения СВО. Видеозапись, на которой запечатлено попадание бомбы в объект украинских войск, опубликовал Telegram-канала Fighterbomber. На кадрах видно, что после прилета произошел сильный взрыв, а в воздух поднялись клубы дыма.

Напомним, что 20 июня российские военные впервые применили бомбу ФАБ-3000. Целью бойцов ВС РФ стал четырехэтажный дом в харьковском населенном пункте Липцы. Второе использование авиационной бомбы ФАБ-3000 произошло в тот же день. В результате удара было уничтожено крупное скопление личного состава ВСУ в Часов Яре.

Максимальный ущерб одним ударом: Применение ВС РФ ФАБ-3000 в зоне проведения СВО, что известно
Максимальный ущерб одним ударом: Применение ВС РФ ФАБ-3000 в зоне проведения СВО, что известно

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