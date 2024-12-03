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Экипаж поврежденного танка прикрыл штурмовиков при прорыве обороны ВСУ

МО РФ: танк Т-72Б3 с поврежденной башней помог прорвать оборону ВСУ
Фото: iStock/Dmitry Andreev

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Центр» с неисправной башней прикрыл огнем действия штурмовиков при наступлении на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.
Сообщается, что танкисты должны были прорвать укрепленную оборону ВСУ и прикрыть действия штурмовиков. В ходе боя танк был поврежден вражескими дронами и артиллерийским снарядом, также была повреждена поворотная башня.

«Чтобы выйти из ситуации и не бросить боевых товарищей без прикрытия в ходе наступления, экипаж танка в составе командира танка младшего лейтенанта Григория Крышталя, наводчика-оператора ефрейтора Алексея Клементьева и механика-водителя сержанта Владимира Замаруева, продолжил выполнение боевой задачи», — говорится в сообщении ведомства.



Крышталь смог обнаружить огневые точки противника, после чего наводчик-оператор давал указания механику-водителю поворачивать корпус танка в нужном направлении и вручную подворачивал башню для прицела и выстрела.

«Пришлось действовать по обстановке. Работали, как на «САУшке», доворачивали вправо, ехали, стреляли и снова доворачивали, и таким путем выполнили задачу», — рассказал Крышталь.

Экипажу танка удалось выполнить поставленную боевую задачу и поразить пулеметные позиции противника, а также точки АГС, блиндажи и личный состав ВСУ. Тем временем российские штурмовики прорвали оборону вражеских подразделений и взяли под контроль их опорные пункты.

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#танк
Песков сдержанно прокомментировал оскорбления Зеленскому в адрес России
Песков не слышал оскорбления Зеленского, пославшего РФ на три буквы
03 декабря 2024, 07:19

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал оскорбления Владимира Зеленского в адрес России. Об этом он сообщил в интервью изданию Life, добавив, что в Москве более конструктивная повестка дня.
2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев с неанонсированным визитом для переговоров с Владимиром Зеленским. Канцлер Германии пообещал передать Украине новый пакет военной помощи стоимостью 650 млн евро уже до конца года. Во время совместной пресс-конференции Зеленский резко высказался в адрес России, заявив, что она «должна пойти на три буквы».

Песков в свою очередь заявил, что не слышал этих слов, отметив, что в России более конструктивная повестка.

«Более конструктивная повестка дня», — прокомментировал он.

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Западные СМИ сообщили о проблемах ВСУ в Курской области
BBC: ВСУ получили приказ удерживать Курскую область до инаугурации Трампа
03 декабря 2024, 06:51

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

ВСУ получили приказ продолжать удерживать позиции в Курской области вплоть до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает BBC.
Украинские солдаты описывают тяжелую ситуацию на линии фронта, где им приходится сталкиваться с постоянными бомбардировками и выматывающими погодными условиями.

Британские журналисты отмечают, что военнослужащие жалуются на хронический недостаток сна и неопределенность цели происходящего, что вызывает у них опасения о возможности поражения.

«По их словам, теперь приказ заключается в том, чтобы удерживать этот небольшой кусочек российской территории до тех пор, пока в конце января в Белый дом не войдет новый президент США с новой политикой», — написано в статье.
Ранее Министерство обороны Великобритании заявило в соцсети X о потенциальной угрозе для логистики украинских войск в Донецкой народной республике. Основное беспокойство вызывает наступление российских войск в районе Великой Новоселки, ключевого опорного пункта ВСУ на линии фронта.

Помимо этого стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые допустил необходимость мирных переговоров для урегулирования конфликта на Украине.

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#сво
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Боец «Центра» рассказал, как уничтожил польского наемника
Штурмовик «Центра» Мауер рассказал о ликвидации польского наемника
03 декабря 2024, 06:20

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Рядовой 5-й штурмовой роты Даниил Мауер из группировки войск «Центр» в бою на красноармейском направлении ликвидировал польского наемника, несмотря на серьезные ранения.
Инцидент произошел в ходе зачистки населенного пункта Петровка, когда боец вместе с напарником столкнулся с военнослужащими Украины, рассказал Даниил Мауер РИА Новости.

При входе в дом сработала растяжка, в результате чего напарник погиб, а сам Мауер получил множественные осколочные ранения и повредил кисть. Противник начал стрелять из пулемета, и штурмовик получил сквозное ранение в бедро, однако продолжил бой и уничтожил нападавшего.

«По окончанию стрельбы – я так понял, что у противника закончились боеприпасы, я начал закидывать туда гранаты и в итоге выиграл схватку с противником», — рассказал военнослужащий.
В ходе операции Мауер столкнулся с двумя наемниками, хотя, как уточнило командование, их в доме было пятеро. По мнению бойца, остальные наемники, испугавшись, не вступили в активное противостояние.

«Я понял, что на самом деле это были не военнослужащие Украины. Это были польские наемники, потому что у них были польские флаги, нашивки на их языке», — заключил штурмовик.
Ранее «Радио 1» писало о том, как на Ореховском направлении в Запорожской области расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) 58-й армии группировки войск «Днепр» уничтожил группу военнослужащих ВСУ.

В то же время российские медики оказали помощь украинскому военнопленному с критическими ранениями, который поступил в военный госпиталь в крайне тяжелом состоянии.

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В Запорожской области расчет ПТРК уничтожил группу ВСУ
На Ореховском направлении расчет ПТРК группы «Днепр» ликвидировал группу ВСУ
03 декабря 2024, 05:14

Фото: iStock/Tomas Ragina

На Ореховском направлении в Запорожской области расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) 58-й армии группировки войск «Днепр» уничтожил группу военнослужащих ВСУ.
Как сообщил РИА Новости оператор ПТРК с позывным «Арбат», цель была обнаружена с помощью разведывательного беспилотника, который передал координаты.

Расчеты быстро выдвинулись на позицию, где развернули комплекс «Метис» и нанесли точный удар.

Военнослужащий отметил, что расчеты ПТРК работают с различными противотанковыми средствами, включая «Метис», «Фагот» и «Корнет», нанося поражение как живой силе противника, так и его технике.

Такие операции выполняются с высокой оперативностью благодаря координации разведки и точному планированию.

Также в ночь со 2 на 3 декабря стало известно, что российские медики оказали помощь украинскому военнопленному с критическими ранениями, который поступил в военный госпиталь в крайне тяжелом состоянии. Детали читайте в нашем материале.

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#комплекс
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#всу
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Российские медики спасли жизнь солдата ВСУ
Российские военные медики спасли жизнь солдата ВСУ с тяжелыми ранениями
03 декабря 2024, 04:45

Фото: iStock/sergeyryzhov

Российские медики оказали помощь украинскому военнопленному с критическими ранениями, который поступил в военный госпиталь в крайне тяжелом состоянии.
По информации РИА Новости, военнопленному провели три сложные ампутации: левой руки, левой и правой ноги. Первые операции были выполнены в прифронтовом госпитале, где раненого стабилизировали после полученных 31 октября ранений.

«Мою позицию штурманули. Заметили ваши ребята с дрона (военнопленный говорит о себе). Ну, они видели, что я уже там без брони, руки перебиты, перебинтованы, сопротивления вряд ли какое-то могу оказать. [...] И они пришли и спустились, взяли в плен», — рассказал украинский военнопленный после операции.
Украинский военнопленный Михаил Терещенко выразил благодарность российским солдатам и врачам за спасение жизни.

После перевода в военный госпиталь раненому были сформированы культи на всех ампутированных конечностях для последующего протезирования. Начальник травматологического отделения отметил, что для врачей не имеет значения, к какой стороне принадлежит пациент — помощь оказывается всем.

«Это те же, такие же люди, как и мы», — пояснил свою позицию начальник травматологического отделения.
Ранее «Радио 1» передавало, что Зеленский не согласился с западными СМИ о количестве потерь ВСУ в конфликте с Россией.

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#операции
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Российские ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Брянской областью
03 декабря 2024, 04:12

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Брянской области российские силы ПВО сбили очередной беспилотник ВСУ самолетного типа.
Губернатор Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.

Своевременные действия ПВО позволили предотвратить возможные последствия.

Губернатор поблагодарил защитников за профессионализм и надежную охрану границ.

«Радио 1» также сообщало, что в первый день декабря в Брянской области при атаке беспилотника погиб ребенок. Через некоторое время сестра погибшего мальчика в Брянской области в результате атаки со стороны ВСУ рассказала подробности происходящего.

А для Калужской области начало декабря было ознаменовано падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и пожаром.

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Британский премьер заговорил о мирных переговорах для прекращения конфликта на Украине
Стармер: мирные переговоры необходимы для прекращения конфликта на Украине
03 декабря 2024, 02:39

Фото: iStock/nevenmn

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые допустил необходимость мирных переговоров для урегулирования конфликта на Украине. Однако, по его словам, для этого Лондон должен продолжать поставлять вооружение Киеву. Это заявление прозвучало во время выступления на ежегодном банкете, организованном лорд-мэром Сити.
«Мы обязаны продолжать поддерживать Украину и делать все, что потребуется, чтобы поддержать ее самооборону так долго, сколько потребуется. Чтобы поставить Украину в максимально сильную позицию для переговоров, чтобы они обеспечили справедливый и долгосрочный мир на ее условиях, которые будут гарантировать ее безопасность, независимость и свободу выбирать собственное будущее», — передает слова главы британского правительства ТАСС.
Редактор Sky News Доминик Уогхорн назвал слова Стармера значительным изменением его позиции, так как ранее британский премьер не упоминал дипломатические пути решения конфликта, в том числе в совместном заявлении с Эммануэлем Макроном.

Ранее Великобритания заявила, что наступление войск РФ угрожает логистике ВСУ в ДНР. Одновременно с этим в Кремле отметили рост усталости от Зеленского на Украине, а глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала свой визит в Китай началом мирного урегулирования конфликта на Украине.

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#заявление
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Зеленский не согласился с западными СМИ о потерях ВСУ в конфликте с Россией
Зеленский заверил, что Украина в конфликте с РФ потеряла менее 80 тысяч военных
03 декабря 2024, 01:57

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию Kyodo News прокомментировал потери среди украинских военных с начала специальной военной операции России 22 февраля 2024 года.
По его словам, количество погибших не достигает 80 тысяч. Он не может раскрыть точные цифры, но они меньше, чем те, что сообщаются в западных СМИ. Зеленский отметил, что количество жертв значительно преувеличивается в информации иностранных источников, а реальность не соответствует слухам, что распространяются за рубежом.

«Кое-кто недавно, мне кажется, что в американской прессе, подал информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Но я хочу вам сказать, что нет. Меньше. Намного меньше, намного», — сказал Зеленский.
Ранее сообщалось о том, сколько мирных жителей России погибло за неделю от обстрелов ВСУ.

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#владимир зеленский
#всу
#сво
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Вашингтон выделил 1,3 миллиарда долларов на ремонт истребителей F-35
Пентагон заключил контракт с Raytheon Technologies на обслуживание двигателей F-35
03 декабря 2024, 01:34

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Пентагон подписал с корпорацией Raytheon Technologies контракт на сумму 1,3 миллиарда долларов для ремонта и обслуживания двигателей истребителей F-35 Lightning II. Эти самолеты стоят на вооружении США и их союзников, что делает программу поддержки международной.
Соглашение предусматривает ремонт двигателей, обеспечение запчастями, инженерную и программную поддержку, обновления технической документации, управление безопасностью и обучение персонала.

Корпорация также займется модернизацией программного обеспечения для улучшения эксплуатации истребителей пятого поколени, передает РИА Новости. Контракт стал дополнением к ранее заключенному соглашению, и его объем значительно расширяет текущие обязательства Raytheon Technologies, включая обслуживание двигателей Pratt and Whitney Military Engines.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским коллегой Рустемом Умеровым. В ходе беседы обсуждались текущая ситуация на поле боя, включая пуск «Орешника» и потенциальную угрозу от него, и вопросы военной помощи Украине.

«Радио 1» уже сообщало, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов. Также читайте о том, как американское издание Newsweek смоделировало последствия применения термоядерной авиабомбы B83, которая является одной из мощнейших в арсенале США, по таким городам как Москва, Пхеньян и Пекин.

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