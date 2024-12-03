Экипаж поврежденного танка прикрыл штурмовиков при прорыве обороны ВСУ

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Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск «Центр» с неисправной башней прикрыл огнем действия штурмовиков при наступлении на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.
Сообщается, что танкисты должны были прорвать укрепленную оборону ВСУ и прикрыть действия штурмовиков. В ходе боя танк был поврежден вражескими дронами и артиллерийским снарядом, также была повреждена поворотная башня.
Крышталь смог обнаружить огневые точки противника, после чего наводчик-оператор давал указания механику-водителю поворачивать корпус танка в нужном направлении и вручную подворачивал башню для прицела и выстрела.
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«Чтобы выйти из ситуации и не бросить боевых товарищей без прикрытия в ходе наступления, экипаж танка в составе командира танка младшего лейтенанта Григория Крышталя, наводчика-оператора ефрейтора Алексея Клементьева и механика-водителя сержанта Владимира Замаруева, продолжил выполнение боевой задачи», — говорится в сообщении ведомства.
Крышталь смог обнаружить огневые точки противника, после чего наводчик-оператор давал указания механику-водителю поворачивать корпус танка в нужном направлении и вручную подворачивал башню для прицела и выстрела.
«Пришлось действовать по обстановке. Работали, как на «САУшке», доворачивали вправо, ехали, стреляли и снова доворачивали, и таким путем выполнили задачу», — рассказал Крышталь.Экипажу танка удалось выполнить поставленную боевую задачу и поразить пулеметные позиции противника, а также точки АГС, блиндажи и личный состав ВСУ. Тем временем российские штурмовики прорвали оборону вражеских подразделений и взяли под контроль их опорные пункты.
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Элина Позднякова