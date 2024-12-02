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Министерство обороны Великобритании заявило в соцсети X (ранее Twitter) о потенциальной угрозе для логистики украинских войск в Донецкой народной республике. Основное беспокойство вызывает наступление российских войск в районе Великой Новоселки, ключевого опорного пункта ВСУ на линии фронта.
По данным ведомства, российские силы успешно прорвались за оборонительные линии Украины, что ставит под угрозу главные маршруты снабжения украинской армии. В министерстве подчеркнули, что продвижение российских войск происходит быстрыми темпами, усиливая давление на украинские позиции в этом секторе.
Таким образом, текущая ситуация в районе Великой Новоселки может существенно повлиять на способность ВСУ эффективно защищать свои позиции и поддерживать стабильную логистику на фронте.
Также вечером 2 декабря стало известно, что российские войска активно наступают на севере Харьковской области, а также на боровском и купянском направлениях. В то же время киевский градоначальник Виталий Кличко рассказал немецкому канцлеру Олафу Шольцу о критической ситуации для ВСУ на поле боя, призвав того усилить поддержку Украины поставками дальнобойных ракет Taurus.
Ранее «Радио 1» сообщало, как пленный в Курской области боевик ВСУ раскрыл обман командиров.
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«Российские войска прорываются за установленные украинские оборонительные позиции и создают угрозу основным логистическим путям», — написало МО Великобритании в соцсети X.
Таким образом, текущая ситуация в районе Великой Новоселки может существенно повлиять на способность ВСУ эффективно защищать свои позиции и поддерживать стабильную логистику на фронте.
Также вечером 2 декабря стало известно, что российские войска активно наступают на севере Харьковской области, а также на боровском и купянском направлениях. В то же время киевский градоначальник Виталий Кличко рассказал немецкому канцлеру Олафу Шольцу о критической ситуации для ВСУ на поле боя, призвав того усилить поддержку Украины поставками дальнобойных ракет Taurus.
Ранее «Радио 1» сообщало, как пленный в Курской области боевик ВСУ раскрыл обман командиров.
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Мария Моисеева