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Великобритания заявила, что наступление войск РФ угрожает логистике ВСУ в ДНР

МО Британии: позицям ВСУ в ДНР угрожает наступление войск РФ у Великой Новоселки
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Министерство обороны Великобритании заявило в соцсети X (ранее Twitter) о потенциальной угрозе для логистики украинских войск в Донецкой народной республике. Основное беспокойство вызывает наступление российских войск в районе Великой Новоселки, ключевого опорного пункта ВСУ на линии фронта.
По данным ведомства, российские силы успешно прорвались за оборонительные линии Украины, что ставит под угрозу главные маршруты снабжения украинской армии. В министерстве подчеркнули, что продвижение российских войск происходит быстрыми темпами, усиливая давление на украинские позиции в этом секторе.

«Российские войска прорываются за установленные украинские оборонительные позиции и создают угрозу основным логистическим путям», — написало МО Великобритании в соцсети X.


Таким образом, текущая ситуация в районе Великой Новоселки может существенно повлиять на способность ВСУ эффективно защищать свои позиции и поддерживать стабильную логистику на фронте.

Также вечером 2 декабря стало известно, что российские войска активно наступают на севере Харьковской области, а также на боровском и купянском направлениях. В то же время киевский градоначальник Виталий Кличко рассказал немецкому канцлеру Олафу Шольцу о критической ситуации для ВСУ на поле боя, призвав того усилить поддержку Украины поставками дальнобойных ракет Taurus.

Ранее «Радио 1» сообщало, как пленный в Курской области боевик ВСУ раскрыл обман командиров.

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#сво
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Стало известно, сколько мирных жителей России погибло за неделю от обстрелов ВСУ
Посол Мирошник: за неделю от обстрелов ВСУ погибли 10 мирных жителей России
02 декабря 2024, 23:51

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

За прошедшую неделю от обстрелов со стороны ВСУ пострадали 55 мирных жителей России, включая 10 погибших, среди которых был один несовершеннолетний, и 45 раненых, включая двух детей.
Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Согласно еженедельному докладу, украинские силы выпустили по гражданским объектам на российских территориях не менее 1305 боеприпасов, большая часть которых — западного производства.

Особое внимание уделено Херсонской области, где зафиксировано свыше четверти всех ударов, нанесённых по гражданским объектам в зоне боевых действий. Только в этой области было выпущено не менее 400 боеприпасов, преимущественно по населённым пунктам Алёшки, Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Князе-Григоровка и Великая Лепетиха.

Кроме артиллерийских обстрелов, увеличилась активность дронов, включая FPV и самолётного типа. Наибольшее число инцидентов с беспилотниками отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

Ранее стало известно, что при атаке беспилотников украинской армии (ВСУ) на Славянск-на-Кубани 28 домов получили повреждения. «Радио 1» также сообщало, что 1 декабря в Брянской области при атаке беспилотника погиб ребенок.

В ночь на 29 ноября над российским посольством в столице Швеции Стокгольме пролетел беспилотный летательный аппарат. С дрона на территорию дипломатического представительства РФ в скандинавской стране была сброшена краска. Детали события читайте в нашем материале.

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Силы ПВО успешно ликвидировали БПЛА ВСУ над Брянской областью
02 декабря 2024, 23:33

Фото: istockphoto/NiseriN

В Брянской области российскими силами ПВО был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз через свой Telegram-канал.
Инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям, а на месте работают оперативные службы. Согласно информации, беспилотник был замечен над территорией региона и ликвидирован средствами противовоздушной обороны Минобороны России.

Местные власти заверили, что ситуация находится под контролем, а никаких угроз для жителей и инфраструктуры нет.

Ранее сообщалось, что для Калужской области начало декабря было ознаменовано падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и пожаром. Днем 2 декабря в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 15 украинских беспилотников над российскими регионами.

При этом в ночь с 1 на 2 декабря в Днепропетровской области был поражен цех по сборке дронов и учебный центр операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Кличко пожаловался Шольцу на критическую ситуацию на поле боя
Кличко призвал Шольца поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus
02 декабря 2024, 21:42

Фото: istockphoto/Vadven

Киевский градоначальник Виталий Кличко рассказал немецкому канцлеру Олафу Шольцу о критической ситуации для ВСУ на поле боя, призвав того усилить поддержку Украины поставками дальнобойных ракет Taurus.
«Встретился с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Подчеркнул, что конкретные действия в поддержке Украины Германией и другими партнерами надо усилить, потому что ситуация на фронте критическая. Именно поэтому еще раз обратился к канцлеру Германии предоставить Украине ракеты «Таурус», — гласит публикация Кличко в Telegram.
Ранее украинская журналистка Диана Панченко отмечала в соцсетях, что дружба ФРГ и Украины оплачивается жизнями украинцев. Шольц перед этим сделал пост в поддержку киевского режима.

Западные страны помогают Украине на фоне спецоперации России в Донбассе, однако киевский режим жалуется на нехватку всего необходимого.

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#конфликт
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#новости
#олаф шольц
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ВСУ повторно атаковали автогазовую заправку в Запорожской области
При атаке БПЛА ВСУ на автогазовую заправку в Токмаке пострадали 6 спасателей МЧС
02 декабря 2024, 20:49

Фото: istockphoto/NiseriN

Шесть спасателей МЧС получили ранения от взрыва при повторном ударе со стороны ВСУ по автогазовой заправке в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.
«При повторной атаке БПЛА противника на автогазовую заправочную станцию в городе Токмак пострадали шесть сотрудников МЧС, которые работали на месте ликвидации пожара», — сказано в публикации.
Чиновник добавил, что у спасателей ожоги различной тяжести. Пострадавшими сейчас занимаются медики.

Перед этим Балицкий информировал, что беспилотник ВСУ ударил по административному зданию Васильевки. Пострадал один человек.

Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года в результате референдума. Киев не признал итоги голосования и продолжает обстрелы.

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#всу
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#мчс
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Москалькова опубликовала список из 630 пленных, от которых отказалась Украина
02 декабря 2024, 20:12

Фото: istockphoto/sandsun

Список из 630 военнопленных, которых больше года не забирает Украина, опубликовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Она сообщила, что Киев тянет с обменом пленниками, пока семьи военных с обеих сторон ждут их возвращения домой.
Уполномоченный по правам человека РФ надеется, что людей включат в ближайший обмен.

Ранее военкор Александр Коц сообщал, что между Россией и Украиной произошел обмен телами в формате 502 на 52. Украина получила 502 тела, Россия 52.

Где конкретно произошел обмен не уточнялось, однако журналист отметил, что цифры говорят сами за себя.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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#война
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#конфликт
#омбудсмен
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МИД России ответил пославшему Россию на три буквы Зеленскому
Захарова: Шольц не догадывается, что Зеленский под тремя буквами имел в виду ФРГ
02 декабря 2024, 19:54

Фото: iStock/Ilya Burov

Канцлер Германии Олаф Шольц не догадывается, что Владимир Зеленский под тремя буквами имел в виду ФРГ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет NEWS.ru.
«Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду ФРГ», — цитирует Захарову NEWS.ru.

Дипломат также отметила, что предводитель киевского режима является «дешевкой», которая слишком дорого обошлась украинцам, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник, 2 декабря, Зеленский во время совместной пресс-конференции с Шольцем резко высказался в адрес России, заявив, что она «должна пойти на три буквы».

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#план
#фрг
#дипломат
#зеленский
#шольц
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Зеленский заявил, что Россия должна «пойти на три буквы»
Зеленский: Россия должна «пойти на три буквы»
02 декабря 2024, 19:22

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский заявил, что в контексте урегулирования конфликта Россия «должна пойти на три буквы». Его слова на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем публикует в Telegram-канале «РБК-Украина».
«На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина готова пойти на все ради завершения конфликта в следующем году, однако для этого у Киева должна быть сильная переговорная позиция.

Зеленский также анонсировал перестановки в командовании ВСУ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#россия
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#зеленский
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«Продолжает играть»: в Госдуме ответили пославшему РФ на три буквы Зеленскому
Депутат ГД Чепа жестко раскритиковал пославшего РФ на три буквы Зеленского
02 декабря 2024, 19:18

Фото: istockphoto/ANGHI

Над Владимиром Зеленским «куча кукловодов», а он «играл и продолжает играть», заявил «Ленте.ру» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Таким образом парламентарий отреагировал на слова главы киевского режима о России во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. На вопрос одного из журналистов: «На что должна пойти Россия?» Зеленский сказал: «Желательно на три буквы».

Чепа считает, что от Зеленского избавятся его же хозяева при первом удобном случае. Более того, собеседник издания уверен, что украинского политика «уже слили». Украина не интересует Запад, ее использовали для неудавшегося экономического ослабления России, добавил зампред.

«Когда из клоуна делают президента, человеку кажется, что он уже действительно стал президентом», — резюмировал Чепа.

Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть на Украине, воспользовавшись военным положением.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#владимир зеленский
#госдума
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Опубликован план посланника Трампа по Украине
OSW Report показал план посланника Трампа по урегулированию конфликта на Украине
02 декабря 2024, 19:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Одна из первых версий плана посланника избранного президента США Дональда Трампа, Кита Келлога, стала доступна. Соответствующий документ опубликовал OSW Report.
Свою программу, состоящую из пяти пунктов, Келлог написал в соавторстве с вице-председателем Центра американской безопасности Института политики America First Фредериком Флейцем. План был подготовлен в апреле этого года в рамках доклада на тему «Россия и Украина».

В программе говорится, что главе американского государства и другим лидерам Североатлантического альянса (НАТО) необходимо отсрочить членство Украины в блоке на десять лет в обмен на мирное соглашение с гарантиями безопасности, а также важно прекратить изоляцию РФ и снять с нее санкции.

Келлог добавил, что продолжающийся украинский конфликт является «предотвратимой трагедией», отчасти вызванной «некомпетентностью Байдена как мирового лидера».

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