Бувальцев: ВС РФ подготовили 300 тысяч резервистов для отправки в зону СВО

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Более 300 тысяч контрактников прошли обучение в полках резерва для последующей отправки в зону СВО. Об этом сообщил начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, столь внушительное число резервистов говорит о том, что мобилизации в России в ближайшее время не будет.
Военный эксперт отметил, что из этих 300 тысяч человек непосредственно в штурмовые отряды пойдет даже не половина людей.
Эксперт также добавил, что за 2024 российская армия сильно «обескровила» ВСУ, лишив врага тысяч единиц техники и выведя из строя сотни тысяч солдат. Указывающим на это фактором Дандыкин назвал разговоры в Киеве о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
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«Большая часть людей должна заниматься обеспечением – это танки, артиллерия, тыловые и логистические службы и так далее. <…> Тот факт, что у нас 300 тысяч подготовленных людей находятся в резерве, говорит о том, что мобилизации в России в ближайшее время не будет», — приводит «Петербургский дневник» слова Дандыкина.
Эксперт также добавил, что за 2024 российская армия сильно «обескровила» ВСУ, лишив врага тысяч единиц техники и выведя из строя сотни тысяч солдат. Указывающим на это фактором Дандыкин назвал разговоры в Киеве о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
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Данил Пономарев