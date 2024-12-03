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Рядовой 5-й штурмовой роты Даниил Мауер из группировки войск «Центр» в бою на красноармейском направлении ликвидировал польского наемника, несмотря на серьезные ранения.
Инцидент произошел в ходе зачистки населенного пункта Петровка, когда боец вместе с напарником столкнулся с военнослужащими Украины, рассказал Даниил Мауер РИА Новости.
При входе в дом сработала растяжка, в результате чего напарник погиб, а сам Мауер получил множественные осколочные ранения и повредил кисть. Противник начал стрелять из пулемета, и штурмовик получил сквозное ранение в бедро, однако продолжил бой и уничтожил нападавшего.
В то же время российские медики оказали помощь украинскому военнопленному с критическими ранениями, который поступил в военный госпиталь в крайне тяжелом состоянии.
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При входе в дом сработала растяжка, в результате чего напарник погиб, а сам Мауер получил множественные осколочные ранения и повредил кисть. Противник начал стрелять из пулемета, и штурмовик получил сквозное ранение в бедро, однако продолжил бой и уничтожил нападавшего.
«По окончанию стрельбы – я так понял, что у противника закончились боеприпасы, я начал закидывать туда гранаты и в итоге выиграл схватку с противником», — рассказал военнослужащий.В ходе операции Мауер столкнулся с двумя наемниками, хотя, как уточнило командование, их в доме было пятеро. По мнению бойца, остальные наемники, испугавшись, не вступили в активное противостояние.
«Я понял, что на самом деле это были не военнослужащие Украины. Это были польские наемники, потому что у них были польские флаги, нашивки на их языке», — заключил штурмовик.Ранее «Радио 1» писало о том, как на Ореховском направлении в Запорожской области расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) 58-й армии группировки войск «Днепр» уничтожил группу военнослужащих ВСУ.
В то же время российские медики оказали помощь украинскому военнопленному с критическими ранениями, который поступил в военный госпиталь в крайне тяжелом состоянии.
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Мария Моисеева