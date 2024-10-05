Экипаж Т-80 продолжил штурм Угледара после того, как у него закончились снаряды

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Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Восток» в ходе штурма Угледара израсходовал весь свой боезапас, но, несмотря на этом, не вышел из боя. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Напомним, что оборонное ведомство официально сообщило об освобождении Угледара 3 октября.
Отмечается, что один из экипажей танка Т-80БВМ из Забайкальского края первым прорвался к Угледару, следуя с западного направления. Ему удалось проложить катковым тралом дорогу для штурмовиков.
В ходе боёв экипаж израсходовал весь свой боекомплект, оказывая огневую поддержку наступающим штурмовикам, но при этом не вышел из боя.
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Отмечается, что один из экипажей танка Т-80БВМ из Забайкальского края первым прорвался к Угледару, следуя с западного направления. Ему удалось проложить катковым тралом дорогу для штурмовиков.
В ходе боёв экипаж израсходовал весь свой боекомплект, оказывая огневую поддержку наступающим штурмовикам, но при этом не вышел из боя.
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Анастасия Чинкова