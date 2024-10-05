Застрелился командир 86 батальона 123 бригады теробороны ВСУ, который покинул позиции под Угледаром. Игорь Гриб застрелился после того, как около 100 венных украинской армии отказались выполнять приказ и сдали позиции. Об этом сообщает СТРАНА.ua со ссылкой украинскую армию.