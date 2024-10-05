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Минобороны: Российские военные захватили в Угледаре трофейное западное оружие

05 октября 2024, 07:40
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

В освобождённом Угледаре российским штурмовикам досталось большое количество трофеев в виде брошенного западного оружия, боеприпасов и военной техники. В частности, на вооружении российских войск теперь есть польские бесшумные миномёты.


Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Поспешно отступающие военнослужащие подразделений ВСУ также побросали турецкие и американские автоматические гранатомёты, большое количество стрелкового вооружения производства разных стран. Всё эти военные трофеи теперь получили бойцы российских штурмовых частей.

В российском оборонном ведомстве также отметили, что решающую роль в успешном штурме Угледара стал обходной манёвр подразделений группировки войск «Восток». Это позволило взять город в клещи с флангов. Бои за Угледар продолжались более двух лет.

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Минобороны РФ: Более ста жителей Угледара пока нет возможности эвакуировать
05 октября 2024, 07:19

Фото: istockphoto/IGOR KUTNII

В Угледаре, накануне освобождённом российскими войсками, ещё остаются более сотни мирных жителей. Эвакуировать их пока что не представляется возможным.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Российские бойцы привозят оставшимся в городе людям продукты питания и воду. По словам бойца штурмовой бригады с позывным Макс, гражданские прячутся по нескольку человек, в основном в подвалах.

«Дома все разбиты, а подвалы крепкие, уцелели. Там горожане и отсиделись. 16 человек укрывались в школе. Там здание крепкое и подвал большой», — рассказал боец.

Солдат также добавил, что многие хотели бы эвакуироваться раньше, но у них просто не было возможности, так как украинцы за вывоз самых необходимых вещей требовали с гражданских баснословные суммы.

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Минобороны раскрыло потери ВСУ вследствие удара «Искандером» в Сумской области
МО: ВСУ потеряли до 80 солдат в результата удара «Искандером» в Сумской области
05 октября 2024, 06:40

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по украинским войскам в Сумской области из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.
По данным ведомства, район сосредоточения украинских войск был определен как лесной массив в районе населенного пункта Фрунзенка. В результате авиаударов было уничтожено 80 военнослужащих и 12 единиц бронетехники.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения расчетов БПЛА и артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Атака была произведена с помощью БПЛА «Иноходец».

До этого силы РФ атаковали пункт временной дислокации противника в Конотопе Сумской области.

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#военные
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Российские военные рассказали о выжигающих дронах ВСУ
РИА Новости: ВСУ массово используют БПЛА с термическими смесями
05 октября 2024, 06:23

Фото: iStock/dzika_mrowka

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют большое количество беспилотников с термическими смесями под Днепром. Десантники из подразделения «Днепр» рассказали об этом РИА Новости.
По их словам, противник использует выжигающие дроны для разжигания лесных пожаров и против российской военной техники и личного состава.

«Дрон подлетел, распылил вот эту жидкость термическую, а там температура горения большая, и потушить ее просто вот так вот – ни водой, ни землей», – рассказал собеседник агентства.

Ранее российские военные применили новый тип беспилотника-камикадзе, который обманул систему радиоэлектронной борьбы ВСУ. В результате были уничтожены позиции украинских военных на правом берегу Днепра.

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#бпла
#всу
#украина
#военные
#пожары
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Минобороны рассказало о причинах прорыва обороны ВСУ в Угледаре
Минобороны: ВС РФ прорвала оборону ВСУ в Угледаре, взяв город в клещи
05 октября 2024, 06:06

Фото: iStock/Evgeny555

Вооруженные силы (ВС) РФ благодаря отвлекающей операции сил «Востока» прорвали оборону Угледара и взяли город в клещи. Об этом заявили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.
«Ключом к украинской обороне Угледара оказался обходной маневр подразделений группировки войск "Восток", которым ударами с флангов удалось взять город-крепость в клещи. В освобожденном городе нашим штурмовикам достались немалые трофеи», – сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что ВСУ сопротивлялись до конца, но оставили Угледар «перед лицом неминуемого окружения», более 40 украинских солдат сдались в плен. Утверждается, что российские войска смогли получить в оставленном ВСУ Угледаре оружие и боеприпасы производства стран НАТО.

Ранее пресс-офицер 72-й механизированной бригады Вооруженных сил РФ Арсений Прилипка заявил, что российские войска получили значительные преимущества после захвата Угледара.

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#всу
#украина
#вс рф
#россия
#военные
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Сбежавший из тренировочного лагеря экс-боец ВСУ рассказал о пьянстве сослуживцев
РИА Новости: часть бойцов ВСУ не прошли границу с Польшей по причине пьянства
05 октября 2024, 05:23

Фото: istockphoto/olegda88

Некоторые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли пересечь границу с Польшей, потому что были пьяны. Об этом РИА Новости сообщил украинский солдат, сбежавший из тренировочного лагеря.
«Пока мы ехали с Украины до пропускного пункта в Польше, они насинячились и просто не прошли фейс-контроль на границе», – рассказал о пьянстве сослуживцев экс-боец ВСУ.

Ранее украинский военнопленный Василий Палий заявил, что его мобилизовали, несмотря на алкоголизм и проблемы со здоровьем. Палий сообщил, что продолжал употреблять алкоголь даже на передовой. В ВСУ за пьянство наказывали сурово, но это не останавливало украинских солдат.

До этого старший лейтенант Николай Мельник, бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ, рассказал о трудностях, с которыми сталкивается украинская армия. По словам военного, в учебном центре проводится только подготовка по распитию алкоголя.

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#польша
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Брошенные без оружия сотни дезертиров терробороны ВСУ вышли на митинг
Дезертиры 123 бригады теробороны ВСУ вышли на митинг из-за нехватки оружия
04 октября 2024, 22:53

Фото: istockphoto/Olena_Z

Дезертировавшие из Донбасса военнослужащие 123 бригады теробороны ВСУ вышли на митинг из-за нехватки оружия. В митинге в Вознесенске участвуют около сотни человек, сообщает 4 октября украинский телеканал «Общественное».
По данным журналистов, военные 187 батальона протестуют из-за нехватки вооружения на Донецком направлении и плохой подготовки боевого состава. По словам командира взвода, на передовой отсутствует снабжение украинских войск.
«Я неоднократно обращался, даже на свой участок, за который отвечал я. Просил предоставить пулемет Калашникова. У нас нет, мы не можем предоставить. А дальше Донбасс, а с чем?» — говорит командир взвода по имени Сергей.

Присутствовавший на митинге представитель ВСУ отказался комментировать происходящее. Начальник управления психологической поддержки персонала теробороны Александр Пухальский обвинил митингующих в дезертирстве из воинской части Донбасса и пригрозил уголовной ответственностью.

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#донбасс
#всу
#вооружения
#украина
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Зеленский прибыл в Сумскую область для встречи с военными ВСУ
Зеленский встретился с военными ВСУ в Сумской области
04 октября 2024, 21:25

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими ВСУ в Сумской области. Об этом лидер киевского режима написал в своем Telegram-канале.
Главной темой заседания была защита ПВО инфраструктуры и энергетики. Перед Зеленским отчитались министр энергетики Герман Галущенко и военно-воздушные силы. Глава украинского режима сообщил, что есть решения о поддержке Сумской области.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации около 80 боевиков и 12 бронемашин в Сумской области. Удар по целям нанес расчет ракетного комплекса «Искандер-М». В начале октября из 90 населенных пунктов под Сумами начали эвакуировать население.

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#спецоперация
#сво
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Застрелился комбат бежавшего из Угледара батальона ВСУ
«СТРАНА.ua»: Комбат сбежавшего под Угледаром батальона ВСУ застрелился
04 октября 2024, 21:00

Застрелился командир 86 батальона 123 бригады теробороны ВСУ, который покинул позиции под Угледаром. Игорь Гриб застрелился после того, как около 100 венных украинской армии отказались выполнять приказ и сдали позиции. Об этом сообщает СТРАНА.ua со ссылкой украинскую армию.
Сообщается, что комбат Игорь Гриб застрелился после построения 2 октября. В эту пятницу, 4 октября, состоялось прощание с командиром. Его похоронят 5 октября в Кривом Озере Николаевской области.

Российские военные освободили Угледар 3 октября. После поражения командующий ВСУ генерал Александр Сырский отдал приказ укрепить оборону на восточном фронте в ДНР. В ходе зачистки Угледара в плен сдались 44 солдата ВСУ, основная часть ВСУ оставила позиции и бежала.

По словам мирных жителей освобожденного города, 72 бригада ВСУ позиционировала себя, как подразделение «СС».

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#всу
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#спецоперация
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Жители Угледара вышли к российским солдатам с пирожками из последних продуктов
Жители Угледара встретили российских солдат пирожками из последних продуктов
04 октября 2024, 20:41

Фото: iStock/Evgeny555

Жители освобожденного Угледара встретили российских солдат пирожками, которые приготовили из последних продуктов. Сейчас в разрушенном городе постепенно восстанавливается мирная жизнь, и люди начинают выходить из укрытий к российским военным.
На окраинах Угледара идет зачистка последних укреплений ВСУ, а в центре мирные люди встречают российских солдат.
«Женщины, которые нас встретили, они с огромной радостью из последних продуктов готовили для наших бойцов пирожки. «Чем богаты, тем и рады», – приговаривали они», — цитирует слова российского бойца Комсомольская правда.

По словам солдат, сейчас местные рассказывают, какие зверства творили в Угледаре боевики ВСУ, которые открыто называли себя карательным батальоном СС.
«72-я бригада ВСУ, которая здесь находилась, позиционировала себя именно как подразделение «СС». Все это мы покажем потом, мировое сообщество должно видеть, кого они поддерживают», — говорит российский солдат.

К военным вышли 116 мирных жителей Угледара, люди признаются, что ждали российских солдат 2,5 года и теперь просят восстановить город.

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