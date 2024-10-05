Минобороны: Российские военные захватили в Угледаре трофейное западное оружие

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В освобождённом Угледаре российским штурмовикам досталось большое количество трофеев в виде брошенного западного оружия, боеприпасов и военной техники. В частности, на вооружении российских войск теперь есть польские бесшумные миномёты.
Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Поспешно отступающие военнослужащие подразделений ВСУ также побросали турецкие и американские автоматические гранатомёты, большое количество стрелкового вооружения производства разных стран. Всё эти военные трофеи теперь получили бойцы российских штурмовых частей.
В российском оборонном ведомстве также отметили, что решающую роль в успешном штурме Угледара стал обходной манёвр подразделений группировки войск «Восток». Это позволило взять город в клещи с флангов. Бои за Угледар продолжались более двух лет.
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