Минобороны РФ: Более ста жителей Угледара пока нет возможности эвакуировать

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В Угледаре, накануне освобождённом российскими войсками, ещё остаются более сотни мирных жителей. Эвакуировать их пока что не представляется возможным.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Российские бойцы привозят оставшимся в городе людям продукты питания и воду. По словам бойца штурмовой бригады с позывным Макс, гражданские прячутся по нескольку человек, в основном в подвалах.
Солдат также добавил, что многие хотели бы эвакуироваться раньше, но у них просто не было возможности, так как украинцы за вывоз самых необходимых вещей требовали с гражданских баснословные суммы.
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«Дома все разбиты, а подвалы крепкие, уцелели. Там горожане и отсиделись. 16 человек укрывались в школе. Там здание крепкое и подвал большой», — рассказал боец.
Солдат также добавил, что многие хотели бы эвакуироваться раньше, но у них просто не было возможности, так как украинцы за вывоз самых необходимых вещей требовали с гражданских баснословные суммы.
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Александр Бойцов