Минобороны рассказало о причинах прорыва обороны ВСУ в Угледаре

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Вооруженные силы (ВС) РФ благодаря отвлекающей операции сил «Востока» прорвали оборону Угледара и взяли город в клещи. Об этом заявили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.
«Ключом к украинской обороне Угледара оказался обходной маневр подразделений группировки войск "Восток", которым ударами с флангов удалось взять город-крепость в клещи. В освобожденном городе нашим штурмовикам достались немалые трофеи», – сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что ВСУ сопротивлялись до конца, но оставили Угледар «перед лицом неминуемого окружения», более 40 украинских солдат сдались в плен. Утверждается, что российские войска смогли получить в оставленном ВСУ Угледаре оружие и боеприпасы производства стран НАТО.
Ранее пресс-офицер 72-й механизированной бригады Вооруженных сил РФ Арсений Прилипка заявил, что российские войска получили значительные преимущества после захвата Угледара.
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Александр Климов