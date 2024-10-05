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Минобороны рассказало о причинах прорыва обороны ВСУ в Угледаре

Минобороны: ВС РФ прорвала оборону ВСУ в Угледаре, взяв город в клещи
05 октября 2024, 06:06
Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

Вооруженные силы (ВС) РФ благодаря отвлекающей операции сил «Востока» прорвали оборону Угледара и взяли город в клещи. Об этом заявили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.
«Ключом к украинской обороне Угледара оказался обходной маневр подразделений группировки войск "Восток", которым ударами с флангов удалось взять город-крепость в клещи. В освобожденном городе нашим штурмовикам достались немалые трофеи», – сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что ВСУ сопротивлялись до конца, но оставили Угледар «перед лицом неминуемого окружения», более 40 украинских солдат сдались в плен. Утверждается, что российские войска смогли получить в оставленном ВСУ Угледаре оружие и боеприпасы производства стран НАТО.



Ранее пресс-офицер 72-й механизированной бригады Вооруженных сил РФ Арсений Прилипка заявил, что российские войска получили значительные преимущества после захвата Угледара.

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#украина
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#россия
#военные
Российские военные рассказали о выжигающих дронах ВСУ
РИА Новости: ВСУ массово используют БПЛА с термическими смесями
05 октября 2024, 06:23

Фото: iStock/dzika_mrowka

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют большое количество беспилотников с термическими смесями под Днепром. Десантники из подразделения «Днепр» рассказали об этом РИА Новости.
По их словам, противник использует выжигающие дроны для разжигания лесных пожаров и против российской военной техники и личного состава.

«Дрон подлетел, распылил вот эту жидкость термическую, а там температура горения большая, и потушить ее просто вот так вот – ни водой, ни землей», – рассказал собеседник агентства.

Ранее российские военные применили новый тип беспилотника-камикадзе, который обманул систему радиоэлектронной борьбы ВСУ. В результате были уничтожены позиции украинских военных на правом берегу Днепра.

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#украина
#военные
#пожары
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Сбежавший из тренировочного лагеря экс-боец ВСУ рассказал о пьянстве сослуживцев
РИА Новости: часть бойцов ВСУ не прошли границу с Польшей по причине пьянства
05 октября 2024, 05:23

Фото: istockphoto/olegda88

Некоторые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли пересечь границу с Польшей, потому что были пьяны. Об этом РИА Новости сообщил украинский солдат, сбежавший из тренировочного лагеря.
«Пока мы ехали с Украины до пропускного пункта в Польше, они насинячились и просто не прошли фейс-контроль на границе», – рассказал о пьянстве сослуживцев экс-боец ВСУ.

Ранее украинский военнопленный Василий Палий заявил, что его мобилизовали, несмотря на алкоголизм и проблемы со здоровьем. Палий сообщил, что продолжал употреблять алкоголь даже на передовой. В ВСУ за пьянство наказывали сурово, но это не останавливало украинских солдат.

До этого старший лейтенант Николай Мельник, бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ, рассказал о трудностях, с которыми сталкивается украинская армия. По словам военного, в учебном центре проводится только подготовка по распитию алкоголя.

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#алкоголизм
#военные
#украина
#польша
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Брошенные без оружия сотни дезертиров терробороны ВСУ вышли на митинг
Дезертиры 123 бригады теробороны ВСУ вышли на митинг из-за нехватки оружия
04 октября 2024, 22:53

Фото: istockphoto/Olena_Z

Дезертировавшие из Донбасса военнослужащие 123 бригады теробороны ВСУ вышли на митинг из-за нехватки оружия. В митинге в Вознесенске участвуют около сотни человек, сообщает 4 октября украинский телеканал «Общественное».
По данным журналистов, военные 187 батальона протестуют из-за нехватки вооружения на Донецком направлении и плохой подготовки боевого состава. По словам командира взвода, на передовой отсутствует снабжение украинских войск.
«Я неоднократно обращался, даже на свой участок, за который отвечал я. Просил предоставить пулемет Калашникова. У нас нет, мы не можем предоставить. А дальше Донбасс, а с чем?» — говорит командир взвода по имени Сергей.

Присутствовавший на митинге представитель ВСУ отказался комментировать происходящее. Начальник управления психологической поддержки персонала теробороны Александр Пухальский обвинил митингующих в дезертирстве из воинской части Донбасса и пригрозил уголовной ответственностью.

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#донбасс
#всу
#вооружения
#украина
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Зеленский прибыл в Сумскую область для встречи с военными ВСУ
Зеленский встретился с военными ВСУ в Сумской области
04 октября 2024, 21:25

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими ВСУ в Сумской области. Об этом лидер киевского режима написал в своем Telegram-канале.
Главной темой заседания была защита ПВО инфраструктуры и энергетики. Перед Зеленским отчитались министр энергетики Герман Галущенко и военно-воздушные силы. Глава украинского режима сообщил, что есть решения о поддержке Сумской области.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации около 80 боевиков и 12 бронемашин в Сумской области. Удар по целям нанес расчет ракетного комплекса «Искандер-М». В начале октября из 90 населенных пунктов под Сумами начали эвакуировать население.

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#спецоперация
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Застрелился комбат бежавшего из Угледара батальона ВСУ
«СТРАНА.ua»: Комбат сбежавшего под Угледаром батальона ВСУ застрелился
04 октября 2024, 21:00

Застрелился командир 86 батальона 123 бригады теробороны ВСУ, который покинул позиции под Угледаром. Игорь Гриб застрелился после того, как около 100 венных украинской армии отказались выполнять приказ и сдали позиции. Об этом сообщает СТРАНА.ua со ссылкой украинскую армию.
Сообщается, что комбат Игорь Гриб застрелился после построения 2 октября. В эту пятницу, 4 октября, состоялось прощание с командиром. Его похоронят 5 октября в Кривом Озере Николаевской области.

Российские военные освободили Угледар 3 октября. После поражения командующий ВСУ генерал Александр Сырский отдал приказ укрепить оборону на восточном фронте в ДНР. В ходе зачистки Угледара в плен сдались 44 солдата ВСУ, основная часть ВСУ оставила позиции и бежала.

По словам мирных жителей освобожденного города, 72 бригада ВСУ позиционировала себя, как подразделение «СС».

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#днр
#всу
#угледар
#спецоперация
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Жители Угледара вышли к российским солдатам с пирожками из последних продуктов
Жители Угледара встретили российских солдат пирожками из последних продуктов
04 октября 2024, 20:41

Фото: iStock/Evgeny555

Жители освобожденного Угледара встретили российских солдат пирожками, которые приготовили из последних продуктов. Сейчас в разрушенном городе постепенно восстанавливается мирная жизнь, и люди начинают выходить из укрытий к российским военным.
На окраинах Угледара идет зачистка последних укреплений ВСУ, а в центре мирные люди встречают российских солдат.
«Женщины, которые нас встретили, они с огромной радостью из последних продуктов готовили для наших бойцов пирожки. «Чем богаты, тем и рады», – приговаривали они», — цитирует слова российского бойца Комсомольская правда.

По словам солдат, сейчас местные рассказывают, какие зверства творили в Угледаре боевики ВСУ, которые открыто называли себя карательным батальоном СС.
«72-я бригада ВСУ, которая здесь находилась, позиционировала себя именно как подразделение «СС». Все это мы покажем потом, мировое сообщество должно видеть, кого они поддерживают», — говорит российский солдат.

К военным вышли 116 мирных жителей Угледара, люди признаются, что ждали российских солдат 2,5 года и теперь просят восстановить город.

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#город
#женщины
#люди
#спецоперация
#солдаты
#россия
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Завербованному ВСУ 72-летнему наёмнику из США грозит до 15 лет тюрьмы в России
04 октября 2024, 20:10

Фото: iStock/dangutsu

Гражданину США грозит до 15 лет лишения свободы в России за наёмничество в пользу ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что речь идёт о 72-летнем пенсионере, который больше двух лет клялся, что является мирным гражданином и обожает Россию. Но после он кардинально изменил свою позицию.

В мае 2022 года российские военные взяли в плен Стефана Джеймса Хаббарда из штата Мичиган. Он давал слёзные интервью, в которых заявлял, что является гражданским, живёт с супругой Инной в Изюме, а на фронт попал случайно. Однако после проведения проверки выяснилось, что целенаправленно вступил в ряды ВСУ, был сержантом и управлял на поле боя танком.

В итоге наёмника привезли на суд в Москву. В ходе заседания он заявил, что ненавидит Россию, после чего его вместе с дипломатами из посольства США выгнали из зала суда. Сейчас мужчина ждёт приговора.

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#сша
#украина
#всу
#россия
#суд
#наемники
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Гладков: При атаке БПЛА ВСУ в Новой Таволжанке ранены семь человек
04 октября 2024, 19:43

Фото: istockphoto/NiseriN

Украинские беспилотники атаковали село Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области. В результате ранения получили семь местных жителей.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что одна женщина получила минно-взрывную травму и многочисленные осколочные ранения. Медики доставляют её в областную клиническую больницу. Другую жительницу села, получившую осколочное ранение ноги, везут в Городскую больницу № 2 в Белгороде.

Ещё троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались. Два жителя Новой Таволжанки обратились в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно. После оказания первой помощи они продолжат лечение амбулаторно.

По словам главы областной администрации, в результате атаки дронов загорелись три автомобиля. Кроме того, повреждения получили хозяйственная постройка, грузовик и легковая машина.

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#губернатор
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#лечение
#Вячеслав Гладков
#ранение
#машина
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Около 80 боевиков и 12 бронемашин ВСУ ликвидированы ударом «Искандера» в Сумской области
МО РФ: 12 бронемашин ВСУ уничтожены ударом «Искандера» в Сумской области
04 октября 2024, 19:06

Фото: Минобороны РФ

Российские войска ударили ракетным комплексом «Искандер-М» по району сосредоточения ротно-тактической группы ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что при разведывательных мероприятиях бойцы группировки российских войск «Север» обнаружили район сосредоточения группы механизированного батальона 47-й механизированной бригады ВСУ. Они обустроились в лесополосе около населённого пункта Фрунзенка.

После расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанёс удар по выявленным целям. В результате, были уничтожены 12 боевых бронированных машин, пять пикапов и до 80 боевиков ВСУ.

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#минобороны рф
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