Экипаж Т-80 в одиночку выбил ВСУ с важной высоты под Северском в ДНР

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Экипаж танка Т-80 Южной группировки войск самостоятельно ликвидировал важный опорный пункт ВСУ, который находился на высоте под Северском в ДНР. Об этом рассказал один из членов экипажа, Герой России Константин Молчанов, его слова передает ТАСС.
По словам военного, за танком двигались штурмовики.
Он объяснил, что данный опорный пункт противника находился на большой высоте с уклоном порядка 50 м. Оттуда ВСУ могли вести наблюдение на расстоянии до нескольких километров, а подойти к нему незамеченным было невозможно.
По словам военного, чтобы добраться до опорного пункта ВСУ сначала нужно было разминировать минное поле. Это танковым тралом, которым был оборудован Т-80. Молчанов отметил, что дойти позиций противника позволила высокая скорость и маневренность танка, а также качественная подготовка, хитрость и сообразительность экипажа.
После этого боя экипаж Т-80 Южной группировки войск был награжден звездами Героя России.
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«Вплотную подошли, прям в упор. Разобрали опорник, словом, просто раскопали его. Мы подходили туда дважды. Конечно, по нам прилетало все, что можно было. Главная задача была взять высоту. Высоту взяли, штурмовая группа закрепилась», — рассказал Молчанов.
Он объяснил, что данный опорный пункт противника находился на большой высоте с уклоном порядка 50 м. Оттуда ВСУ могли вести наблюдение на расстоянии до нескольких километров, а подойти к нему незамеченным было невозможно.
По словам военного, чтобы добраться до опорного пункта ВСУ сначала нужно было разминировать минное поле. Это танковым тралом, которым был оборудован Т-80. Молчанов отметил, что дойти позиций противника позволила высокая скорость и маневренность танка, а также качественная подготовка, хитрость и сообразительность экипажа.
После этого боя экипаж Т-80 Южной группировки войск был награжден звездами Героя России.
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Элина Позднякова