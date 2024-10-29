Сапёры ВС РФ сообщили, что ВСУ минируют под Угледаром пауэрбанки и портфели

Фото: iStock/Yaroslav Litun
Украинские войска под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР) начали минировать бытовые предметы, в частности, пауэрбанки и портфели. Об этом сообщили саперы российской группировки войск «Восток», слова которых приводит пресс-служба Минобороны России.
Замкомандира инженерно-сапёрного взвода с позывным «Партизан» рассказал, что военные сталкиваются с оставленными портфелями, которые хочется непременно открыть. Или с пауэрбанками, которые некоторые бойцы включают. Однако делать этого ни в коем случае нельзя, поскольку эти предметы заминированы и специально оставлены ВСУ.
Также сапёры отметили, что украинские военные, отброшенные на значительное расстояние от Угледара, всё равно продолжают дистанционно минировать дороги. Они сбрасывают с промышленных беспилотников противотанковые мины. Такие операции проводятся по ночам.
Отмечается, что особо опасные заминированные находки российские сапёры обезвреживают с квадрокоптеров. К ним привязываются тротиловые шашки, которые подрывают боеприпасы.
Читайте также:
«Мясные штурмы» под Суджей, обстановка в Курской области, прорыв вблизи Работино: последние новости СВО
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
ВСУ требовали с родных пленного российского бойца выкуп в миллион рублей
Также сапёры отметили, что украинские военные, отброшенные на значительное расстояние от Угледара, всё равно продолжают дистанционно минировать дороги. Они сбрасывают с промышленных беспилотников противотанковые мины. Такие операции проводятся по ночам.
Отмечается, что особо опасные заминированные находки российские сапёры обезвреживают с квадрокоптеров. К ним привязываются тротиловые шашки, которые подрывают боеприпасы.
Читайте также:
«Мясные штурмы» под Суджей, обстановка в Курской области, прорыв вблизи Работино: последние новости СВО
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
ВСУ требовали с родных пленного российского бойца выкуп в миллион рублей
Анастасия Чинкова