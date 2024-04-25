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Экипажи истребителей Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ

МО РФ: экипажи истребителей Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ
25 апреля 2024, 12:36

Видео: Telegram-канал Минобороны РФ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

По данным канала, удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. После выполненной задачи, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее в сети появились кадры ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области. Эксперты считают, что на видео показан удар авиационной ракеты класса «воздух - поверхность» либо последствия работы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».



Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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В Азербайджане заговорили о поставках военной помощи Украине
Алиев: Азербайджан не поставлял оружие Украине, несмотря на просьбы
25 апреля 2024, 12:43

Фото: Официальный сайт Кремля

Азербайджан не поставляет оружие Украине, несмотря на её просьбы, об этом заявил глава страны Ильхам Алиев, его слова передаёт РИА Новости.
Алиев заявил, что специальная военная операция не должна повлиять на отношения Москвы и Баку. Азербайджан действительно предоставил Киеву гуманитарную и финансовую помощь на сумму в 30 миллионов евро, однако, поставками оружия для ВСУ Баку не занимается.

«Мы не поставляем оружие в Украину, хоть нас и просят. И мы говорим это открыто и публично. Гуманитарная помощь – да. Оружие – нет», — подытожил Алиев.

Он также отметил, что Баку занимается восстановлением города Ирпень, в котором проживает большое количество представителей азербайджанской диаспоры.

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СК РФ: более 3,1 тыс. наемников принимают участие в СВО на стороне Украины
25 апреля 2024, 12:19

Фото: iStock/Anna_Anikina

Более 3,1 тыс. наемников участвуют в специальной военной операции на стороне Украины, в особенности из США и Канады. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком».
Следователи установили, что из США на стороне Украины участвует 816 человек, из Канады — 719, из Великобритании — 694. Уточняется, что для передачи в суд и заочного осуждения направлено пять уголовных дел в отношении наемников, среди них три американских гражданина, два британца и один гражданин Франции.

Отмечается, что на сегодняшний день принимаются меры к установлению их местонахождения и привлечению к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ предъявил обвинение экс-председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману, а также другим чиновникам за проведение на Донбассе антитеррористической операции.

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СК РФ предъявил обвинение экс-председателю Верховной рады Гройсману за АТО в Донбассе
25 апреля 2024, 12:01

Фото: iStock/Zolnierek

Следственный комитет РФ предъявил обвинение экс-председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману, а также другим чиновникам за проведение на Донбассе антитеррористической операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что к уголовной ответственности также привлечен экс-министр информационной политики Украины Юрий Стець. По информации следствия, украинские политики поддержали проведение так называемой антитеррористической операции на Донбассе, в результате которой пострадали 582 человека, в том числе шестнадцать детей. Также повреждения получили порядка 240 объектов гражданской инфраструктуры.

Уточняется, что сотрудники СК РФ примут все меры к розыску и аресту Гройсмана и Стець.

Ранее сообщалось, что суд на Украине заключил под стражу на 60 суток наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения.

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В США указали на признаки паники в действиях ВСУ на авдеевском направлении
Forbes: ВСУ отправили в Очеретино неподготовленную часть из-за прорыва ВС России
25 апреля 2024, 11:42

Фото: iStock/Olena_Z

Командиры ВСУ отправили в Очеретино неподготовленную бригаду из-за быстрого продвижения российских войск, пишет Forbes.
Отмечается, что на линию боевого соприкосновения отправили 100-ю механизированную бригаду, данное подразделение является одним из самых новых и слабо оснащенных в ВСУ. В материале издания выделяют быстроту захода военнослужащих ВС РФ в Очеретино.

Уточняется, что потеря данных позиций может привести к коллапсу обороны украинской армии в районе Авдеевки.

Ранее американский аналитик Майкл Хадсон заявил в интервью YouТube-каналу Dialogue Works, что украинские солдаты боятся вступать в бой с российскими военными на линии боевого соприкосновения, но при этом не против убивать гражданское население.

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Британский политик Куртен призвал Запад восстановить мир с Россией
25 апреля 2024, 11:18

Фото: iStock/vchal

Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен написал в социальной сети X, что Западу необходимы мирные отношения с Россией.
По мнению Куртена, западные страны должны прекратить оказывать финансовую поддержку Украине. Британский политик подчеркнул, что союзникам киевского режима следует содействовать окончанию украинского противостояния.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинцев повернуть поставляемое США оружие против режима Владимира Зеленского.

Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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Из-за атаки дронов ВСУ сиротами остались четверо детей
Балицкий: при атаке дронов ВСУ в Запорожской области погибли мужчина и женщина
25 апреля 2024, 11:05

Фото: iStock/Alesmunt

В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина, сиротами остались их четверо несовершеннолетних детей. Об этом сообщил губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канал.

Дроны ВСУ нанесли атаку на село Новокарловка Пологовского района Запорожской области. В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина. У них было четверо несовершеннолетних детей. Они остались сиротами. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Губернатор отметил, что дал распоряжение позаботиться о детях. Для них это очень сложный период. Им будет оказана социальная и психологическая помощь.


Ранее в Липецкой области беспилотник упал в промышленной зоне. В связи с произошедшим в промзоне города ввели режим угрозы атаки беспилотного летательного аппарата. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Добровольцу СВО из Молдавии грозит депортация и 23 года тюрьмы на родине
25 апреля 2024, 10:31

Фото: iStock/Sinenkiy

Участнику спецоперации из Приднестровья Андрею Караману грозит депортация на родину и 23 года тюрьмы за «наёмничество» после расформирования подразделения «Каскад».
Караман приехал в ДНР в июле 2023 года, чтобы отстаивать интересы русскоязычных граждан. Он вместе с одноклассником подписал контракт в Минобороны РФ, и принимал участие в боевых действиях на стороне ВС РФ под Урожайным, в Новомихайловке и Угледаре.

Однако сейчас существует угроза, что Карамана и его одноклассника могут депортировать из России на родину, так как они не смогли получить российские паспорта. С сентября 2023 года мужчины пытались получить гражданство РФ, однако им всё время отказывали, причём устно.

«Нам обещали гражданство. Я приехал воевать за страну, за русскоязычный народ. И вопрос: к чему тогда я воевал, за что, если меня сейчас отправят домой на 23 года тюрьмы?» — сказал мужчина в интервью RT.

При этом Караман не собирается покидать зону СВО и хочет заключать контракт уже с другим подразделением.

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Раскрыты подробности создания «защитного купола» в Запорожской области
МО: С-300 и иные средства ПВО создают над Запорожской областью «защитный купол»
25 апреля 2024, 10:20

Фото: iStock/e-crow

Российские комплексы С-300, «Панцирь» и иные средства противовоздушной обороны группировки войск «Днепр» создают над Запорожской областью «защитный купол». Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что подразделения систем противовоздушной обороны обеспечивают защиту прикрываемых объектов от средств воздушного нападения, в особенности в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника. Для поражения воздушных целей украинской армии российские подразделения также задействуют зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2».

Также в военном ведомстве привели слова военнослужащего, который сказал, что для борьбы с украинскими дронами используются системы «Панцирь».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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В Черкасской области Украины повреждён объект инфраструктуры
25 апреля 2024, 10:01

Фото: iStock/Zeferli

В Черкасской области Украины повреждён объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации региона Игорь Табурец.
«По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе», — написал Табурец в своем Telegram-канале.

Кроме того, разрушения инфраструктуры зафиксированы на территории Херсонской области, которая находится под контролем Украины.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области и в центральной части Украины прогремела серия мощных взрывов. По данным издания «Страна», Воздушные силы Украины сообщили, что минувшей ночью ракеты летели на Миргород и Черкассы.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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