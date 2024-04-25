Экипажи истребителей Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ

Видео: Telegram-канал Минобороны РФ
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по позициям ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
По данным канала, удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. После выполненной задачи, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
Ранее в сети появились кадры ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области. Эксперты считают, что на видео показан удар авиационной ракеты класса «воздух - поверхность» либо последствия работы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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