Российские военные взорвали военную часть в Одессе

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Армия России нанесла удар по украинской военной части в Одессе, которая располагается у Горбатого моста. Такие данные передал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
«В 7.05 по Одессе был нанесен удар. Пишут о том, что попадание было в военную часть возле Горбатого моста, взрыв сильный, в десяти километрах от эпицентра "трухнуло сильно дом"», — цитирует РИА Новости Лебедева.
При этом местные жители, которые оказались недалеко от эпицентра взрыва, сообщили, что всего было несколько ударов, после которых произошла вторичная детонация.
По словам Лебедева, в Одессе после удара частично отсутствует электричество.
Ранее дважды поступала информация о взрывах в Одессе. В украинских СМИ распространяются кадры дыма, который поднимается над городом. В настоящее время в Одесской области объявлена воздушная тревога.
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Элина Позднякова