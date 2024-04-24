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Российские военные взорвали военную часть в Одессе

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по военной части в Одессе
24 апреля 2024, 08:55
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

Армия России нанесла удар по украинской военной части в Одессе, которая располагается у Горбатого моста. Такие данные передал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
«В 7.05 по Одессе был нанесен удар. Пишут о том, что попадание было в военную часть возле Горбатого моста, взрыв сильный, в десяти километрах от эпицентра "трухнуло сильно дом"», — цитирует РИА Новости Лебедева.

При этом местные жители, которые оказались недалеко от эпицентра взрыва, сообщили, что всего было несколько ударов, после которых произошла вторичная детонация.



По словам Лебедева, в Одессе после удара частично отсутствует электричество.

Ранее дважды поступала информация о взрывах в Одессе. В украинских СМИ распространяются кадры дыма, который поднимается над городом. В настоящее время в Одесской области объявлена воздушная тревога.

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В Москве покажут трофейное оружие из зоны СВО
В Парке Победы пройдёт выставка трофейного вооружения из зоны СВО
24 апреля 2024, 09:33

Фото: iStock/Aleks_G

В мае в Парке Победы на Поклонной горе в Москве пройдёт выставка трофейного вооружения и военной техники, которые были захвачены российскими силами в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно сообщению, выставка откроется уже 1 мая и будет длиться до конца месяца. Посетители смогут увидеть порядка 30 образцов иностранной военной техники из США, Германии, Великобритании, Франции, Чехии, Турции, Швеции, ЮАР, Австрии, Финляндии, Австралии и Украины.

Здесь можно будет рассмотреть вблизи танк Leopard, немецкий БМП Marder, Bradley производства США, шведскую CV90, а также французскую боевую бронированную машина АМХ-10RC. Трофейная техника будет расположена на площади перед музеем Победы и разделена на тематические зоны. При экспонатах будут установлены информационные стенды.

Кроме техники на выставке будет представлено и иностранное стрелковое оружие, а также важные боевые документы, карты, идеологическая литература и снаряжение украинских неонацистов.

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#танк
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Минобороны показало кадры уничтожения российскими Су-25 опорных пунктов ВСУ
24 апреля 2024, 09:16

Фото: iStock/Aleks_G

Российские штурмовики Су-25 нанесли удары по опорным пунктам, а также живой силе ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадры опубликовало Минобороны РФ.
«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Южно-Донецком направлении», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

По словам авиационного наводчика, все намеченные цели были успешно уничтожены.

Накануне Министерство обороны России опубликовало кадры с транспортировкой и ремонтом трофейного танка Leopard, который был захвачен российскими военнослужащими на Авдеевском направлении.

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Российские военные ударили по общежитию ВСУ в Харькове, сообщило подполье
Подполье: ВС России ударили по общежитию ВСУ в Харькове в переулке Отакара Яроша
24 апреля 2024, 09:06

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег сообщил, что ВС РФ атаковали общежитие в Харькове, где находились солдаты ВСУ, передает РИА Новости.
По словам Лебедева, удар пришелся по общежитию, которое находилось в переулке Отакара Яроша. Координатор подполья отметил, что ночью был прилет в здание, которое бойцы ВСУ использовали для ротации войск в населенном пункте Боровая Харьковской области. Отмечается, что там находилось до тридцати человек, а во дворе располагались 6 единиц боевой техники.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Часть Одессы осталась без света после серии мощных взрывов
ТСН: часть Одессы осталась без электричества после мощных взрывов
24 апреля 2024, 08:53

Фото: iStock/Leonid Ikan

Часть Одессы на юге Украины осталась без света после взрывов, передает телеканал ТСН.
Отмечается, что ранее дважды поступала информация о взрывах в Одессе. В украинских средствах массовой информации распространяются кадры дыма, который поднимается над городом.

В настоящее время в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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«Херсон – город страха и горя»: появились подробности о жизни города под оккупацией ВСУ
Сенатор Кастюкевич: Херсон превратился в город страха и горя
24 апреля 2024, 08:44

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Херсон, который находится под контролем Украины, превратился в город страха и горя, а местные жители стараются не выходить на улицу без надобности. Об этом рассказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
«Херсон сейчас — город страха и горя. Мирные жители выживают, как могут, на улицу стараются без крайней надобности не выходить. Город наполнен вооруженными людьми всех мастей. Они пьянствуют, нигде за себя не платят, дебоширят. В городе проблема с продуктами и лекарствами, подолгу нет света, воды, газа», — рассказал Кастюкевич РИА Новости.

По его словам, в городе постоянно ездят военные, которые забирают мужчин для мобилизации.

Кастюкевич отметил, что ВСУ ведут себя в подконтрольной им части Херсонской области как оккупанты, а не как защитники. Они убивают мирных жителей, выгоняют из квартир стариков, занимая их жильё и устраивают пьяные дебоши. При этом гуманитарную помощь из Европы людям не раздают, а продают.

Сенатор добавил, что местное население мужественно выносит все трудности и ждёт прихода армии России.

«Русский город Херсон был есть и будет русским», — заключил Кастюкевич.

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Минувшей ночью украинские БПЛА атаковали четыре российских региона
МО РФ: Восемь украинских БПЛА уничтожили в четырёх регионах России
24 апреля 2024, 07:49

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских беспилотников в небе над Курской, Белгородской, Воронежской и Смоленской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что системы ПВО сбили или перехватили три вражеских беспилотника в Курской области, ещё по два – в Белгородской и Воронежской областях. При этом один украинский дрон ликвидировали в Смоленской области.

Минувшей ночью губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал, что на объектах топливно-энергетических комплексов региона в результате атаки украинских беспилотников произошло возгорание.

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#минобороны рф
#дрон
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#пво
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«Техника НАТО уже в Москве»: Трофейную западную бронетехнику пригнали в столицу — видео
Рогов: Трофейную западную бронетехнику пригнали в Москву
24 апреля 2024, 07:41

Фото: iStock/photovova

В Москву привезли трофейную западную бронетехнику из зоны спецоперации. Об этом сообщил председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Трофейную западную бронетехнику пригнали в столицу — американские БМП "Брэдли" и M113, а также немецкую БМП "Мардер". Также идут работы над восстановлением трофейного "Леопарда" на ремонтных мощностях ЦВО», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Когда работы будут завершены, то танк сразу же покажут, отметил Рогов.

Он также выразил уверенность, что на выставке трофеев будет всё больше экспонатов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявлял, что трофейный немецкий танк Leopard 2, подбитый бойцами ВС РФ в зоне СВО, стоит выставить у немецкого посольства или в парке «Патриот».

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Четыре бразильских наёмника погибли или пропали на Украине
МИД Бразилии сообщил о гибели или пропаже без вести на Украине четырех наёмников
24 апреля 2024, 04:36

Фото: istock / breakermaximus

МИД Бразилии считает погибшими или пропавшими без вести четырех бразильцев, которые отправились воевать на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель министерства, передает РИА Новости.
«МИД через посольство Бразилии в Киеве знает о гибели или исчезновении без вести четырех бразильцев в российско-украинском конфликте», — заявил собеседник агентства.
Бразильское правительство точно не знает, сколько их граждан пожелали воевать на Украине, но отмечает, что связалось с родственниками погибших, чтобы оказать им консульскую помощь.

Принимать решение о репатриации останков погибших бразильцев будут их родственники. Согласно действующему законодательству, власти Бразилии не могут оплачивать эти расходы.

По данным в местных СМИ, все добровольцы провели меньше трёх месяцев на фронте.

После начала специальной военной операции на Украине туда отправилось множество наёмников. Минобороны России неоднократно заявляло об уничтожении наёмников и фиксировало их присутствие в зоне спецоперации.

Как заметили корреспонденты издания, в западных странах Запада становится больше могил погибших на Украине, несмотря на заверения американских и европейских политиков, что конфликт не коснется их граждан.

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#посольство
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В Харькове перебили газопровод
Мэр Харькова Терехов: в результате ударов в городе перебит газопровод
24 апреля 2024, 03:46

Фото: istock / Diy13

В Шевченковском районе Харькова перебили газопровод. Об этом проинформировал глава городской администрации Игорь Терехов, передает телеканал «Общественное».
«Был перебит газопровод. Нам пришлось отключить газоснабжение во всем микрорайоне», — заявил он.
Как утверждает Терехов, российские войска нанесли удары по жилому кварталу в центре Харькова. Около жилого дома взорвались две ракеты С-300.

Днем 23 апреля в Харькове произошло несколько взрывов. Сведенья о них подтвердил глава города. Где конкретно они раздались, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области уничтожили третий дрон за три часа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#газоснабжение
#ракеты
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