Подполье сообщило об ударе в украинском Кременчуге

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В городе Кременчуг Полтавской области Украины зафиксировали удар. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что в настоящее время официальных сообщений об ударе нет, поэтому данные сильно разнятся. Одни СМИ пишут, что прилёт осуществлён в аэродром, рядом с которым находится тренажёрное здание для пилотов вертолётов, казармы и столовая.
Другие сообщают о прилёте на территории НПЗ, расположенного неподалёку от аэродрома. На заводе не все резервуары были уничтожены ранее совершёнными ударами, поэтому часть их них до сих пор полна.
Лебедев убеждён, что прилёт всё же был совершён в аэродром, поскольку в случае взрыва горюче-смазочных материалов, наблюдался был большой столб густого чёрного взрыва, а таковой не наблюдается.
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Другие сообщают о прилёте на территории НПЗ, расположенного неподалёку от аэродрома. На заводе не все резервуары были уничтожены ранее совершёнными ударами, поэтому часть их них до сих пор полна.
Лебедев убеждён, что прилёт всё же был совершён в аэродром, поскольку в случае взрыва горюче-смазочных материалов, наблюдался был большой столб густого чёрного взрыва, а таковой не наблюдается.
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Анастасия Чинкова