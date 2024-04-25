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В Черкасской области Украины прогремели взрывы

25 апреля 2024, 08:24
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Черкасской области и в центральной части Украины прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».
По данным издания «Страна», Воздушные силы Украины сообщили, что минувшей ночью ракеты летели на Миргород и Черкассы.

При этом начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил о повреждении в районе Черкасс объекта критической инфраструктуры. Других подробностей не приводится.



Сейчас в Черкасской и еще четырёх областях Украины звучит воздушная тревога.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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В Госдуме призвали украинцев повернуть оружие США против Зеленского
Шеремет призвал украинцев обратить поставляемое оружие против Зеленского
25 апреля 2024, 08:30

Фото: сайт Кремля

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинцев повернуть поставляемое США оружие против режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что настало время «восстания порабощенного украинского народа». По мнению Шеремета, действия, которые осуществляет президент Украины Владимир Зеленский под руководством Запада, ведут к абсолютному исчезновению украинской нации.

Депутат указал на коррупцию в стране, особенно подчеркнув, что украинский лидер возвел правовой нигилизм в ранг официальной политики.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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В России считают, что ВСУ могут ударить по Крымскому мосту ракетами ATACMS
Алаудинов: Киев может нанести удар ATACMS по Крымскому мосту
25 апреля 2024, 08:00

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Украина может попытаться нанести удар по Крымскому мосту дальнобойными ракетами ATACMS. Так считает генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов.
Он уточнил, что новый американский пакет помощи для Украины изначально не предполагает, что Киев сумеет совершить что-то сверхъестественное на поле боя. Большая часть этих денег останется в США, а остальные отправятся на Украину в виде ATACMS и другого оружия.

«По сути своей это можно назвать финансированием террористических актов. Я так полагаю, что эти ракеты будут задействованы на то, чтобы совершать террористические акты на территории России, куда они будут доставать. Ну и вполне может быть, что попытаются нанести удар по Крымскому мосту», — цитирует ТАСС Алаудинова.

При этом он подчеркнул, что армия России сделает всё, чтобы противостоять украинским террористическим атакам.

Напомним, накануне президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину.

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Разведчик раскрыл, какие французские наёмники воюют на стороне ВСУ
Разведчик: За ВСУ часто воюют известные французские нацисты
25 апреля 2024, 07:22

Фото: iStock/e-crow

Французы, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, часто являются известными нацистами, при этом местная пресса пытается представить их в качестве героев. Об этом рассказал бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, который сейчас занимается поиском информации о наёмниках, отправившихся на Украину. Его слова передаёт РИА Новости.
«В отличие от правительственных деятелей, французы по личной инициативе пополнили ряды атлантистов и демонстрируют свой нарциссизм в социальных сетях, где их легко вычислить. Там широко представлены известные нацистские активисты, и более того, французская пресса пытается сделать из них героев», — рассказал Чинкуини.

По его словам, добровольно на Украину едут обозлившиеся экс-военные, которые не смогли поднять по карьерной лестнице и не обладают глубокими знаниями в области истории или геополитики. Также воевать за ВСУ, по словам Чикуини, едут расисты, а также сторонники или сами активисты ультраправых и даже признанные нацисты.

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#наемники
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Минобороны: ВСУ при бегстве из Ласточкино минировали дома, детсады и школы
25 апреля 2024, 05:52

Фото: istock / Jakub Laichter

Вооруженные силы Украины при отступлении из посёлка Ласточкино на Авдеевском направлении бросали натовскую технику, минируя дома, школы и детские сады. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Понеся большие потери в личном составе и военной технике, националисты в спешке бросили свои позиции и отошли, оставив вооружение и боеприпасы в том числе иностранного производства. <…> При отступлении ВСУ минировали дороги, дома, детские сады и школы», — рассказали в ведомстве.
Минобороны отмечает, что в населенном пункте не осталось ни одного целого здания, а посреди улиц стоят остовы изрешеченных военных машин и бронетехники противника.

Помимо этого, ведомство сообщило о «никчемности и непроходимости» американских бронетранспортеров М113, которые застревали и тонули в грязи.

«Экипажи бросали технику прямо на поле боя и, даже не пытаясь ее эвакуировать, трусливо бежали с передовой», — отметили в МО.
Ранее разведчик назвал количество убитых и раненых на Украине французских наемников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#всу
#минобороны
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Разведчик назвал количество убитых и раненых на Украине французских наемников
Чинкуини: не меньше 75 наемников из Франции погибли, ранены или покинули Украину
25 апреля 2024, 03:37

Фото: istock / e-crow

Как минимум 75 наемников из Франции на Украине погибли, были ранены или вернулись на родину с начала специальной военной операции. Об этом сообщил экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини в беседе с РИА Новости. Чинкуини занимается поиском сведений о французах, участвующих в боях на стороне ВСУ.
«Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами, что уже может многое нам рассказать», — отметил собеседник издания.
Как утверждает разведчик, в этот список также вошли двое мужчин, которых французские власти называют «волонтерами». Он добавил, что располагает данным и о других наемниках, которые сражаются на Украине.

Ранее вдова погибшего колумбийского наёмника дала совет желающим воевать за ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#операции
#новости
#всу
#наемники
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Объявили предателями: На Украине забили тревогу из-за решения Кулебы
Страна.ua: Кулеба назвал предателями проживающих за границей военнообязанных
25 апреля 2024, 02:05

Фото: istock / FTiare

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал предателями всех военнообязанных, кто проживает за границей. Об этом пишет Страна.ua.
«Показателен в этом плане комментарий главы МИД Дмитрия Кулебы, в котором он фактически назвал предателями всех военнообязанных украинцев, находящихся за границей», — сказано в публикации.
Стоит отметить, что решение МИД Украины прекратить оказывать консульские услуги военнообязанным до вступления в силу закона об ужесточении мобилизации носит не только практический, но и символический характер.

Таким образом Киев пытается показать, что все, что касается мобилизации, будет проходить крайне жестко, обратил внимание автор материала. В публикации также задаются вопросом, какой от этого будет практический эффект и какова цель властей.

«Чтоб эти люди бросили все и поехали оформлять военные билеты в Украину <…>, понимая, что обратно их не выпустят? Или вызвать у этих людей ощущение, что их страна от них отказалась, а значит, нужно искать себе новую родину?», — поинтересовался автор статьи.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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В Госдуму внесли законопроект о досрочном увольнении многодетных мобилизованных
24 апреля 2024, 21:40

Фото: iStock/dimid_86

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий досрочно увольнять с военной службы мобилизованных, семьям которых присвоен статус многодетных. Копия документа опубликована в думской базе данных.
В случае принятия законопроекта, изменения будут внесены в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Отмечается, что мобилизованный военный будет досрочно уволен со службы, если его семье присвоят статус многодетной в течение года со дня призыва.

Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев оценил инициативу Киева об обмене военнопленными по формуле «всех на всех». По его словам, обмен не получится равным, поскольку в российском плену находится больше украинских военных, чем российских на Украине.

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#военные
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«Скоро падет»: в Киеве опасаются действий российской армии
Стариков: закрепление ВС РФ в Очеретино означает, что он скоро падет
24 апреля 2024, 21:34

Фото: iStock/Diy13

В Киеве боятся падения села Очеретино, пишет РИА Новости.
Об этом полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил политологу Вадиму Карасеву. По его словам, опираясь на прошлый опыт, если ВС РФ закрепляются в каком-либо населенном пункте, то он переходит под их полный контроль.

Он добавил, что если ВС РФ повторят стремительное продвижение еще раз, то есть вероятность полного обрушения фронта. Закрепление российской армии в Очеретино означает, что посёлок скоро падет.

В понедельник глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские боевики сбежали из села Очеретино, расположенного в ДНР.

Рогов добавил, что российские военнослужащие зашли в Очеретино и подняли в центре населенного пункта флаги России.

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В Пентагоне подтвердили тайную передачу ракет ATACMS Украине
24 апреля 2024, 21:24

Фото: iStock/Petrovich9

США тайно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS для использования «в пределах суверенной украинской территории». Об этом РИА Новости заявили в Пентагоне.
Россия ещё с прошлого года говорит о применении украинской армией ракет ATACMS. Однако в этот раз поставки содержат модификацию таких ракет с радиусом поражения 300 километров, которые передаются Киеву впервые.

Представитель ведомства в беседе с агентством подтвердил передачу вооружения. По его словам, президент США Джо Байден в феврале отдал распоряжение команде по нацбезопасности направить ракеты. Данный приказ был отдан тайно.

В марте США анонсировали новый военный пакет помощи, который был доставлен на Украину в апреле. В нём как раз и были переданы данные ракеты.

В Пентагоне подчеркнули, что данные о поставках скрывались по просьбе Киева.

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