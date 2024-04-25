В Черкасской области Украины прогремели взрывы

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В Черкасской области и в центральной части Украины прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».
По данным издания «Страна», Воздушные силы Украины сообщили, что минувшей ночью ракеты летели на Миргород и Черкассы.
При этом начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил о повреждении в районе Черкасс объекта критической инфраструктуры. Других подробностей не приводится.
Сейчас в Черкасской и еще четырёх областях Украины звучит воздушная тревога.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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При этом начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил о повреждении в районе Черкасс объекта критической инфраструктуры. Других подробностей не приводится.
Сейчас в Черкасской и еще четырёх областях Украины звучит воздушная тревога.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Элина Позднякова