Экипажи Су-25 ВКС РФ нанесли удар по замаскированному укрепрайону ВСУ

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Штурмовики Су-25 ВКС РФ нанесли удар по замаскированному укрепрайону ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что удар был произведён неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе ВСУ. Он наносился по заданным координатам. После применения авиационных бомб для поражения экипажи истребителей выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись в аэродром вылета.
На опубликованных ведомствах кадрах видно, как истребители выпускают ракеты, которые точно попадают в цели. Видео завершается возвращением самолётов в аэродром.
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Анастасия Чинкова