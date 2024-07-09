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Экипажи Су-25 ВКС РФ нанесли удар по замаскированному укрепрайону ВСУ

09 июля 2024, 05:28
Фото: iStock/Milous

Фото: iStock/Milous

Штурмовики Су-25 ВКС РФ нанесли удар по замаскированному укрепрайону ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.


Отмечается, что удар был произведён неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе ВСУ. Он наносился по заданным координатам. После применения авиационных бомб для поражения экипажи истребителей выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и успешно вернулись в аэродром вылета.

На опубликованных ведомствах кадрах видно, как истребители выпускают ракеты, которые точно попадают в цели. Видео завершается возвращением самолётов в аэродром.

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#всу
#удар
Подстанция и нефтебаза загорелись при атаке дронов ВСУ в Волгоградской области
09 июля 2024, 06:25

Фото: iStock/Distortion Media

Дежурные средства ПВО и РЭБ минувшей ночью пресекли атаку украинских беспилотников в Волгоградской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Бочаров.
Отмечается, что в результате падения сбитых дронов произошли возгорания на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в городе Калач-на-Дону.

Пожар на подстанции был оперативно потушен. Энергоснабжение осуществляется штатно.

На месте пожара на нефтебазе продолжают работать пожарные МЧС России. Огонь не создаёт угроз для находящихся поблизости жилых домов.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на производственном предприятии в Мурманской области. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание на площади 1500 квадратных метров.

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#мчс
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ВСУ пытались сжечь людей в Торецке, рассказали беженцы из города
Беженцы из Торецка рассказали о сбрасываемых на них ВСУ зажигательных бомбах
09 июля 2024, 05:17

Фото: iStock/DarthArt

Украинские военные неоднократно сбрасывали зажигательные бомбы на мирных жителей Торецка. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали беженцы из города.
Один из жителей рассказал, что ВСУ начали уничтожать мирных граждан, когда поняли, что столкнулись с серьёзными трудностями. По его словам, ночью над жилыми домами летал дрон «Баба-яга», который сначала развивал крыши, а затем сбрасывал зажигательную бомбу и сжигал их.

Он рассказал, что однажды о помогал в тушении одной из крыш. Во время этого по нему начали стрелять из автоматов с украинской стороны.

Другая жительница Торецка рассказала, что ВСУ наносили удары около жилых домов, специально не повреждая их. Таким образом они пытались выжить людей с территории, чтобы люди быстро покинули свои дома, оставив в квартирах все свои вещи.

Город Торецк расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР. Назначенный украинскими властями глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин ранее заявлял, что в городе объявлена принудительная эвакуация населения.

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#всу
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#поджог
#беженцы
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ВСУ шестой раз за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области
Гладков: ещё один мужчина ранен при шестом обстреле ВСУ Шебекино
09 июля 2024, 04:39

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские войска шестой раз за сутки обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что местного жителя с контузией доставили в больницу в Белгороде.

Также в результате этого обстрела были выбиты стёкла в шести многоквартирных домах, повреждены два социальных объекта и один коммерческий объект торговли. Повреждены четыре легковых автомобиля и линия газоснабжения.

В настоящее время, уточнил Гладков, информация о последствиях украинских ударов дополняется, службы производят подомовой обход.

За минувшую ночь ВСУ нанесли множество ударов по разным частям Белгородской области. В результате обстрелов погибли несколько человек, есть раненые.

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#белгородская область
#вячеслав гладков
#всу
#обстрел
#пострадавший
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Бойцы ВС РФ захватили опорные пункты ВСУ с помощью новых наземных роботов
Военные группировки «Юг» захватили опорники ВСУ с помощью роботов «Скорпион-М»
09 июля 2024, 04:27

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Подразделения группировки войск «Юг» на Донецкой направлении испытали в боевых условиях роботизированный дрон-камикадзе «Скорпион-М». Об этом военнослужащий с позывным «Шмель» рассказал в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что этот дрон был испытан при штурме нескольких опорных пунктов украинской армии. Роботизированные дроны двинулись в сторону позиций ВСУ после нанесения огневого поражения артиллерии. После этого они взорвали эти опорные пункты, в результате чего несколько из них перешли под контроль российских войск.

По словам военного, «Скорпион-М» применяется в тех условиях, когда артиллерии сложно самостоятельно поразить цели украинской армии. Кроме того, такие дроны привлекают внимание ВСУ, что облегчает работы штурмовых групп.

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#военные
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#всу
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#робот
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ПВО сбила несколько десятков украинских дронов в Ростовской области
Голубев: несколько десятков дронов ВСУ нейтрализованы в Ростовской области
09 июля 2024, 03:44

Фото: iStock/MikeMareen

Несколько десятков дронов уничтожены и подавлены в нескольких районах Ростовской области этой ночью. Об этом губернатор региона Василий Голубев написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что массированная атака ВСУ на Ростовскую область началась в районе двух часов ночи. Дежурными средствами ПВО и средствами РЭБ было уничтожено и подавлено несколько десятков целей.

В результате атаки БПЛА в Родионова-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции. В настоящее время пожар тушит прибывшая на место бригада пожарных.

Также на месте падения осколков дронов загорелась сухая трава. Пожар был оперативно ликвидирован.

В настоящее время ПВО продолжают сбивать летящие в сторону Ростовской области украинские беспилотники.

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#ростовская область
#пво
#беспилотник
#всу
#обстрел
#сво
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ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область
Губернатор Гладков: атака Белгородской области ВСУ продолжается
09 июля 2024, 03:35

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские войска продолжают атаковывать Белгородскую область. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что ВСУ нанесли удар по селу Новая Таволжанка, в результате чего был ранен мужчина, которого доставили в больницу с осколочными ранениями обеих ног.

Также после пятого ночного обстрела в Шебекино были обнаружены повреждения на линиях электропередаче, вследствие чего в городе частично нарушено электроснабжение.

В Грайвороновском городском округе после прилётов произошло аварийное отключение электроэнергии.

В населённом пункте Прилесье был полностью разрушен частный жилой дом после прилёта украинского дрона-камикадзе.

Гладков подчеркнул, что в настоящее время аварийные службы переподключают обстрелянные населённые пункты на резервные источники питания. В светлое время суток будет продолжен подомовой обход.

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Один человек погиб, двое пострадали при ночном обстреле ВСУ Белгорода
09 июля 2024, 02:16

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Человек погиб при ночном обстреле украинскими войсками Белгорода. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлёте к Белгороду были сбиты несколько воздушных целей.

В результате осколками ракет был ранен местный житель, который скончался на месте. Также ранения получили ещё два человека. Один был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки. Второму оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия и отправили на амбулаторное лечение.

Также взрывной волной были выбиты окна в нескольких частных и многоквартирных домах в Белгороде и Белгородском районе. Осколками посечены две машины, повреждены хозяйственные постройки и социальные объекты.

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#погибший
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#обстрел
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На подлёте к Белгороду сбили несколько воздушных целей, есть погибшие
Гладков: несколько целей сбили на подлёте к Белгороду
09 июля 2024, 01:10

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

На подлёте к Белгороду российские системы ПВО сбили несколько воздушных целей. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что цели сбиты над Белгородом и Белгородским районом.

В результате этого от полученных ранений скончался один человек. Ещё два мирных жителя получили травмы. Один из них был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки. Второй получил необходимую медицинскую помощь на месте, он отправлен на амбулаторное лечение.

Кроме того, взрывной волной выбило окна в трёх частных жилых домах и в 12 квартирах восьми многоквартирных домов в Белгороде. Осколками снарядов также были посечены два автомобиля, повреждения получили три хозяйственных постройки и два соцобъекта.

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#вячеслав гладков
#белгородская область
#обстрел
#всу
#пво
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В Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
«Общественное»: в Днепропетровской области раздались взрывы
09 июля 2024, 00:48

Фото: iStock/RamonCast

На фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области Украины прогремела серия взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в регионе в 23:09 по московскому времени.

Также сообщается, что взрывы звучат в Николаевской области Украины. Они раздаются также на фоне объявленной воздушной опасности.

Кроме того, ранее сообщалось о серии взрывов, прогремевших в Белгороде. Там также была объявлена ракетная опасность. В центре города видно скопление машин скорой помощи, а также сотрудников спасательных служб.

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#украина
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#обстрел
#вс рф
#всу
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