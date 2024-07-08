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Экс-президент Украины Петр Порошенко своими необдуманными действиями навел Вооруженные силы РФ на завод, занимающийся производством боевых дронов. В результате, предприятие было уничтожено ударом российской армии. Об этом рассказал первый заместитель председателя оборонного комитета Государственной думы Алексей Журавлев.
Он отмечает, что бывший президент Украины самодовольно демонстрировал на записи успехи ВСУ в производстве беспилотников, после чего российские военные смогли вычислить местоположение завода и поразить его одним точным ударом.
Депутат отметил, что основной принцип действия ВС РФ заключается в непрерывном изматывании противника и продавливании его на всех участках фронта.
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Олег Дикий