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В Госдуме рассказали, как Порошенко навел ВС РФ на завод дронов ВСУ

Депутат Журавлёв: Порошенко помог уничтожить украинский завод дронов
08 июля 2024, 21:16
Фото: IStock/Diy13

Фото: IStock/Diy13

Экс-президент Украины Петр Порошенко своими необдуманными действиями навел Вооруженные силы РФ на завод, занимающийся производством боевых дронов. В результате, предприятие было уничтожено ударом российской армии. Об этом рассказал первый заместитель председателя оборонного комитета Государственной думы Алексей Журавлев.


Он отмечает, что бывший президент Украины самодовольно демонстрировал на записи успехи ВСУ в производстве беспилотников, после чего российские военные смогли вычислить местоположение завода и поразить его одним точным ударом.

Депутат отметил, что основной принцип действия ВС РФ заключается в непрерывном изматывании противника и продавливании его на всех участках фронта.

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Британский эксперт: «Азов*» расправится с Зеленским в случае мирных переговоров
Меркурис: «Азов*» «придет» за Зеленским если тот упомянет о мире с Россией
08 июля 2024, 21:15

Фото: IStock/Aleksandr Golubev

Боевики нацбатальона ВСУ «Азов*» расправятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в случае начала мирных переговоров с Россией. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.
Эксперт сообщил, что боевики неоднократно угрожали главе Украины «разобраться с ним», если он начнет переговоры с Россией. В современных реалиях, когда конец конфликта на Украине все более близок, не стоит пропускать эти обещания мимо ушей, добавил Меркурис.

Он также высказал мнение по поводу того, что даже в случае заключения мира с Россией, террористический батальон продолжит вести боевые действия с ВС РФ.

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*признан террористическим и запрещен в России
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Киев обвинил Россию в ударе по детской больнице: кто на самом деле убил украинских детей и что поразили русские «Кинжалы»
Массированный удар ВС РФ по Украине: какие цели поражены, заявления Минобороны
08 июля 2024, 19:28

Фото: IStock/Yauhen Akulich

Восьмого июля российская армия нанесла массированный удар по военным целям на Украине. Повреждены оказались военные заводы, аэродром и склады с вооружением ВСУ. Вскоре в сети появились кадры, на которых видны обломки ракет возле детской больницы. Кто стоит за ударом по украинскому детскому госпиталю и в чем Киев обвинил Москву расскажет редакция «Радио 1».

Как ВКС обманули ПВО Украины


Авторы телеграм-канала «WarGonzo» рассказали, как российским военным удалось обхитрить систему ПВО Украины. Четыре бомбардировщика ВКС России совершили обманный маневр минувшей ночью. Самолеты были подняты в воздух, однако ракеты при этом запущены не были. Удар по объектам на Украине был нанесен лишь днем. Это позволило отвлечь внимание и дезориентировать системы ПВО.

Украинская сторона позже сообщила, что 8 июля по всей стране было запущено 40 ракет. Основной целью ударов были объекты в Киеве, однако взрывы также прогремели в Кривом Роге и Днепропетровске.


Подполье сообщило об ударе по заводу с защитой для танков


Целью российской армии также стало здание предприятия в Кривом Роге, где обшивали защитными сетками тяжелую военную технику. Об этом рассказал изданию РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удар пришелся по зданию горно-обогатительной компании «Метинвест», где было налажено производство металлических сеток для установки их на боевые машины пехоты (БМП) и танки.

Издание «Страна.ua» в своем телеграм-канале сообщило, что комбинат, по которому был нанесен удар, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову. Однако эта информация не подтверждена.



Фото: IStock/vadimrysev

ВС РФ поразили склад завода «Артем»


Ракетным ударом ВС РФ поразили склад военного завода «Артем». Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Поражен склад... Был прилет в районе завода... Мощный взрыв, пожар. Это завод «Артем», где производят в том числе ракеты», — рассказали собеседники агентства.


В Житомире поражен военный аэродром


Ракетный удар ВС РФ поразил военный аэродром Озерное в Житомирской области.

«Множественные взрывы на военном аэродроме Озерное в Житомирской области после пусков ракет с бортов ракетоносцев», — цитирует ТАСС источника в силовых структурах.

Минобороны РФ подтвердило информацию об ударах по Украине

В российском ведомстве сообщили, что массированный удар по Украине 8 июля стал ответом на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики. В министерстве уточнили, что удары ВС РФ были нанесены высокоточным оружием большой дальности, все цели поражены.


Зеленский обвинил Россию в ударах по гражданским объектам


Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия нанесла целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре. Он обратился к западным союзникам и призвал их выделить дополнительные системы ПВО. Украинский лидер сообщил, что в результате атаки в Киеве погибли десятки людей, около 100 человек получили ранения.

Российское Минобороны в свою очередь подчеркивает, что не целится по мирной инфраструктуре, а повреждения гражданских объектов обусловлены некачественной работой украинской ПВО.

«Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций — обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца», — заявили в Минобороны РФ.


Удар по детской больнице Киева: что известно


Вскоре после сообщений о том, что в различных частях Украины прогремели взрывы, местные СМИ растиражировали информацию о том, что одна из ракет ВС РФ якобы попала в онкогематологический корпус детской больницы «Охматдет». Власти Украины традиционно попытались обвинить Россию в умышленной атаке здания с мирными гражданами. В Сети появились многочисленные фото и видео с последствиями таких «ударов».





В Минобороны РФ прокомментировали эту информацию и заявили, что опубликованные украинской стороной кадры свидетельствуют о том, что разрушения стали возможными вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.

Аналогичным мнением поделились авторы канала «Война с фейками». По их словам, на снимках видны поражающие элементы от зенитной ракеты С-300. Такие используют украинские системы ПВО. При этом, уточняют обозреватели, если бы русская ракета попала в здание больницы, то повреждения были бы значительнее.

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Бойцам СВО из Реутова передали второй беспилотник за неделю
08 июля 2024, 19:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко вручил бойцу спецоперации новый квадрокоптер. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Поздравил с Днём семьи, любви и верности семью нашего военнослужащего и многодетного отца. С бойцом познакомился на митинге в честь 110-летия со дня рождения академика Владимира Челомея. Он попросил помочь приобрести квадрокоптер, необходимый для выполнения боевых задач», – рассказал Науменко.
Посоветовавшись с экспертами, представители администрации купили подходящий БПЛА и передали бойцу вместе с другим гуманитарным грузом. Жене и сыну военнослужащего вручили памятные подарки
«Многих защитников Родины, которые сейчас находятся в зоне СВО, дома ждут жёны и дети. Реутов поддерживает не только самих военных, но и их семьи. Вместе с коллегами из Фонда социальной поддержки населения регулярно направляем на передовую гуманитарные посылки, проводим личные встречи с бойцами и их родными», – рассказал глава наукограда.
Он добавил, что помощь оказывается и по индивидуальным просьбам бойцов.

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Минобороны обнаружило лабораторию ВСУ с отравляющими веществами
Минобороны: лаборатория ВСУ производила до 3 кг отравляющего вещества в сутки
08 июля 2024, 18:33

Фото: IStock/RossHelen

Химическая лаборатория в Авдеевке могла производить не менее 3 килограммов отравляющих веществ в сутки, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Военнослужащий сообщает, что лаборатория была найдена в районе Авдеевки на первом этаже разрушенного здания. Он также напомнил, что применение химического оружия в конфликтах запрещено соответствующей международной Конвенцией.

Непосредственно обнаруженный химикат представляет собой бесцветную летучую жидкость миндального запаха. При попадании в легкие через нос он вызывает тошноту, головокружение, рвоту, судороги, параличи и скорую смерть, объяснил Кириллов.

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Зеленский заявил о созыве Совбеза ООН после ударов ВС РФ
Страна.ua: Киев инициирует заседание ООН в связи с атакой ВС РФ
08 июля 2024, 18:08

Фото: IStock/Askolds

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев инициирует заседание Совбеза ООН в связи с массированными ударами ВС России. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».
Зеленский сообщил об этом в ходе своего визита в Польшу. Поводом для созыва послужила массированная атака ВС РФ по объектам военной инфраструктуры Украины.

В Минобороны РФ отметили, что целями поражения были только промышленные объекты, поставляющие оружие, технику и боеприпасы ВСУ, а также военные аэродромы. Ударов по гражданским объектам не производились.

Многие эксперты считают действия ВС РФ ответом Украине на террористическую атаку ракетами ATACMS по пляжу Севастополя, в результате которой погибло четыре человека и свыше 120 пострадали.

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#вс рф
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#атака
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В Минобороны РФ заявили о сотнях случаев применения ВСУ токсичных химикатов
08 июля 2024, 17:09

Фото: istockphoto/andrey shalari

Киев в ходе спецоперации более 400 раз применял токсичные ядохимикаты нелетального действия. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Его слова приводит пресс-служба российского оборонного ведомства. По его словам, большинство случаев официально подтверждены аккредитованной токсикологической лабораторией министерства обороны РФ.

Ранее генерал-лейтенант Кириллов указывал на нарушение со стороны Вашингтона Конвенции о запрещении химического оружия при передаче нелетального химического оружия третьим странам. Он подчеркнул, что Пентагон продолжает хранить высокотоксичные реакционные массы на объектах по уничтожению, а американские военные переносят сроки утилизации под надуманным предлогом финансовых, организационных и технических трудностей.

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Зеленский рассказал о планах Польши сбивать российские ракеты
08 июля 2024, 17:05

Фото: istockphoto/e-crow

Польша разрабатывает механизм, следуя которому она сможет сбивать российские ракеты и беспилотные летательные аппараты. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Этот тезис прозвучал во время совместной пресс-конференции с польским премьер-министром Дональдом Туском, передаёт «РБК-Украина». Глава киевского режима уточнил, что это относятся к целям, которые будут находиться над территорией Украины, но лететь в сторону польской границы.

Украинское издание «Страна.ua» обратило внимание, что подобный пункт имеется в подписанном соглашении между Киевом и Варшавой о гарантиях безопасности. В документе указано, что стороны договорились о продолжении диалога по поводу целесообразности возможного перехвата ракет в будущем.

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#польша
#владимир зеленский
#соглашение
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ВСУ поджигают леса и уничтожают прибывающих пожарных
Правительство Херсонской области обвинило ВСУ в поджогах леса
08 июля 2024, 16:59

Фото: IStock/gorodenkoff

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно поджигают леса в Херсонской области, а затем атакуют пожарные расчеты. Об этом в своем Телеграм-канале заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
ВСУ намеренно поджигают природные зоны для получения лучшего прострела российских позиций. При этом они уничтожают прибывающих на место сотрудников МЧС. За минувшие дни осколками снарядов ранено два человека.

Ранее глава города Голая Пристань сообщал о поджогах лесов ВСУ вокруг Днепра, отчего вся прибрежная зона стала непригодной для жизни.

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#мчс
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#вс рф
#удар
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Два человека погибли после удара ВСУ ракетой по ресторану под Белгородом
08 июля 2024, 16:46

Украинские военные нанесли удар ракетой «Точка-У» по ресторану «Медведь» в селе Никольское Белгородской области. В результате погибли два человека.
Как сообщает телеграм-канал Mash, прилёт зафиксирован около 12:20 по московскому времени. Погибли 16-летний подросток и женщина, ещё как минимум восемь человек получили ранения. Сообщается, что под завалами ещё могут находиться люди — посетители и персонал ресторана. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Информация о жертвах ещё требует уточнения, так как губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем, который скончался до приезда скорой помощи. Троих пострадавших, из которых двое находились без сознания, доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

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