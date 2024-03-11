Экипажи Су-34 нанесли удары по опорному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении

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Российские самолеты Су-34 нанесли удар по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении зоны боевых действий, сообщили в Минобороны РФ.
По данным Минобороны, удар был нанесен неуправляемой авиабомбой ФАБ-500 «с универсальным модулем планирования и коррекции».
Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета после того, как экипаж получил от разведки подтверждение, что цель уничтожена, уточнили в Минобороны.
Ранее Минобороны опубликовали данные о реальных потерях ВСУ на Южнодонецком направлении.
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Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета после того, как экипаж получил от разведки подтверждение, что цель уничтожена, уточнили в Минобороны.
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Александр Климов