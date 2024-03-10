В Минобороны РФ назвали реальные потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska
ВС РФ нанесли удар по живой силе и технике противника на Южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате атаки ВСУ потеряли более 150 военных.
Кроме того, ВС РФ удалось уничтожить две бронированные машины противника, две гаубицы Д-20, несколько машин и самоходную артиллерийскую установка «Гвоздика».
Прежде российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения украинской С-300 под Покровском в ДНР. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова