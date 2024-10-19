Экипажи вертолетов Ка-52 сорвали ротацию ВСУ в Курской области

Фото: iStock/aarrows
В Курской области российские военные сорвали ротацию подразделений ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Отмечается, что замену личного состава противника удалось сорвать экипажам вертолетов Ка-52.
Ранее Минобороны сообщало, что Бойцы группировки войск «Север» нанесли поражение солдатам ВСУ в Курской области. По данным ведомства, поражение 9 бригадам противника было нанесено в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Нижний Клин, Никольский, Новый Путь, Ольговка, Плехово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное. Вместе с тем за минувшие сутки ВС РФ отразили контратаку ВСУ в районе Леонидово.
В министерстве добавили, что за время боевых действий в Курской области враг потерял более 24 тысяч солдат и 167 танков.
Читайте также:
ВС России нанесли поражение украинским военным в курском приграничье
Боец в бою за Георгиевку в одиночку дал отпор ВСУ, прикрывая раненых товарищей
Украинских мобилизованных заставляют рыть окопы у Чернобыльской АЭС, заявил пленный
В министерстве добавили, что за время боевых действий в Курской области враг потерял более 24 тысяч солдат и 167 танков.
Читайте также:
ВС России нанесли поражение украинским военным в курском приграничье
Боец в бою за Георгиевку в одиночку дал отпор ВСУ, прикрывая раненых товарищей
Украинских мобилизованных заставляют рыть окопы у Чернобыльской АЭС, заявил пленный
Данил Пономарев