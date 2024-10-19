ВС России нанесли поражение украинским военным в курском приграничье

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Бойцы группировки войск «Север» нанесли поражение солдатам ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации ведомства, поражение 9 бригадам противника было нанесено в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Нижний Клин, Никольский, Новый Путь, Ольговка, Плехово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное. Также за минувшие сутки ВС РФ отразили контратаку ВСУ в районе Леонидово.
Уточняется, что за время боевых действий на этом участке фронта враг потерял более 24 тысяч солдат и 167 танков.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Уточняется, что за время боевых действий на этом участке фронта враг потерял более 24 тысяч солдат и 167 танков.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова