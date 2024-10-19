Украинских мобилизованных заставляют рыть окопы у Чернобыльской АЭС, заявил пленный

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Командование украинской армии заставляет мобилизованных рыть окопы возле Чернобыльской атомной электростанции. Об этом заявил военнослужащий 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов, взятый в плен в Курской области, в разговоре с РИА Новости.
По его словам, одна из позиций там в двенадцать раз превышала норму радиации. Озимов пояснил, что он вместе с сослуживцами отказывался выполнять эти работы.
Однако вскоре приехало командование, которое сообщило: «Нас это не интересует»», — добавил пленный. Уточняется, что работы по строительству укреплений длились практически три месяца.
Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
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Однако вскоре приехало командование, которое сообщило: «Нас это не интересует»», — добавил пленный. Уточняется, что работы по строительству укреплений длились практически три месяца.
Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
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Екатерина Коршунова