Спикер ВСУ Игнат признал неспособность Украины содержать самолёты разных типов

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Киев не сможет принять на вооружение, эксплуатировать и обслуживать много самолётов разных типов. Об этом заявил советник воздушных сил Украины Юрий Игнат.
По его словам, подготовка аэродромной инфраструктуры под эти самолёты уже идёт полным ходом, однако отметил, что для полной её адаптации к западным истребителям нужны годы. Игнат также добавил, что в настоящее время авиация воздушных сил Украины представлена только советскими самолётами 70-х либо 80-х годов прошлого века, которые давно устарели и морально, и физически.
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Александр Бойцов