Ekonomim назвала краткосрочный отказ энергоресурсов РФ слишком затратным

06 октября 2025, 08:55

Фото: iStock/naumoid

Турция сталкивается с серьезной зависимостью от российских энергетических поставок. Колумнист издания Ekonomim Илькер Туран подчеркнул, что в краткосрочной перспективе Анкара не сможет полностью отказаться от импорта газа из России.