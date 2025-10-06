Ekonomim назвала краткосрочный отказ энергоресурсов РФ слишком затратным
Турция сталкивается с серьезной зависимостью от российских энергетических поставок. Колумнист издания Ekonomim Илькер Туран подчеркнул, что в краткосрочной перспективе Анкара не сможет полностью отказаться от импорта газа из России.
Долгосрочные соглашения с российскими партнерами продолжают действовать.
Хотя Турция может удовлетворить дополнительные потребности газом из Азербайджана, ситуация все равно остается сложной. Президент США проводит политику, направленную на экономическое давление на Россию, что создает дополнительные трудности для Анкары.
Туран отметил, что стабильные отношения между Турцией и Россией крайне важны. Несмотря на нежелательность чрезмерной зависимости от российского топлива, Турция пока не имеет возможности изменить ситуацию.
