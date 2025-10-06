ВС РФ уничтожили два автомобиля ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск России успешно выполнили боевую задачу на краматорско-дружковском направлении в ДНР. Минобороны России сообщило о результатах операции.
Во время выполнения задания расчеты беспилотников заметили перемещение противника на автомобилях в сторону передовых позиций. Операторы нанесли точные удары, в результате чего уничтожили два транспортных средства с живой силой врага.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
