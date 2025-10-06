ВС РФ уничтожили два автомобиля ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

06 октября 2025, 08:18

Фото: iStock/Alex Kochev

Операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии «‎Южной» группировки войск России успешно выполнили боевую задачу на краматорско-дружковском направлении в ДНР. Минобороны России сообщило о результатах операции.