В Киеве подростки включили на улице российский гимн
На одной из улиц Киева группа подростков включила гимн России. Соответствующая информация появилась в украинских СМИ.
Это событие вызвало недоумение у прохожих. Один из свидетелей спросил, что происходит, но никто не смог объяснить ситуацию.
После переворота в 2014 году украинские власти начали активно бороться с проявлениями российской культуры и языка. В 2019 году Верховная Рада приняла закон, который обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах жизни.
Ранее сообщалось, что на Украине ввели штрафы для таксистов за отказ говорить на украинском. Это продолжение политики по ограничению использования русского языка в публичном пространстве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: