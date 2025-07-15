Лавров: Россия хочет понять, что стоит за словами Трампа о 50 днях на мир

15 июля 2025, 17:19

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Россия хочет понять, что стоит за словами американского президента Дональда Трампа об урегулировании украинского кризиса за 50 дней.





Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.





«Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением. 50 дней. Было раньше и 24 часа. Было и 100 дней», — сказал главный дипломат РФ.

