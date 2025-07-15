Лавров: Россия хочет понять, что стоит за словами Трампа о 50 днях на мир
Россия хочет понять, что стоит за словами американского президента Дональда Трампа об урегулировании украинского кризиса за 50 дней.
Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением. 50 дней. Было раньше и 24 часа. Было и 100 дней», — сказал главный дипломат РФ.Он добавил, что российская сторона хочет понять «чем движим президент США». Лавров подчеркнул, что на Трампа давят нынешнее руководство НАТО и Евросоюз (ЕС), которые «бесцеремонно поддерживают требования (…) Владимира Зеленского» и поставляют ВСУ вооружения в ущерб западным налогоплательщикам.
Накануне в понедельник Трамп заявил о введении США 100%-центных пошлин в отношении России, если конфликт на Украине не будет урегулирован за 50 дней.