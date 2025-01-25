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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что представление президента США Дональда Трампа об Украине формирует Центральное разведывательное управление Штатов. Об этом он сказал в ходе эфира YouTube-канала Dialogue Works.
«Взгляды Трампа по поводу Украины в большей степени, я полагаю, формируются ЦРУ», — заявил аналитик.
Также по словам Джонсона, разведка дает Трампу ложные представления о состоянии экономики России. Такие действия могут негативно повлиять на процесс мирных переговоров. На фоне этого Джонсон призвал Трампа изменить переговорную стратегию и взять пример с президента РФ Владимира Путина, который готов к диалогу на взаимном уважении.
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Иван Мусатов