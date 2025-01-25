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Зеленский: по данным украинской разведки, Путин планирует манипулировать Трампом

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

По словам Владимира Зеленского, украинская разведка располагает данными о планах главы РФ Владимира Путина манипулировать президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
«Провел сегодня Ставку. Доклад как раз руководителя СВР (Служба внешней разведки Украины) по военному потенциалу России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира», — сказал Зеленский в своем видеообращении.

По его словам, в частности Путин попытается манипулировать стремлением Дональда Трампа достичь мира.



Ранее «Радио 1» писало об уверенности американского президента в остановке украинского конфликта с помощью понижения цен на нефть. Трамп назвал этот способ самым быстрым.

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Полянский: политика Дональда Трампа по Украине начала проявляться в ООН
25 января 2025, 04:17

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Политика президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту стала проявляться в ООН. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Выбилось из обычной схемы разве что заявление американского дипломата, который вдруг призвал Россию «принять сделку» по Украине. Так что дипломатия Трампа начинает проявляться!» — написал Полянский в своем telegram-канале.

Также представитель РФ в организации прокомментировал заседание Совбеза ООН по формуле Аррии. По его словам, оно прошло предсказуемо, так как Россия рассказывала о преступлениях украинской армии, приводя факты и свидетельства. При этом представители западных стран делали вид, что не замечают этого.

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Reuters: агентство США по международному развитию USAID заморозило помощь Киеву
25 января 2025, 03:03

Фото: iStock/Ceri Breeze

Американское агентство по международному развитию USAID заморозило программу поддержки Украины. Об этом пишут в Reuters.
«Организациям придется приостановить все виды деятельности, в том числе медицинские услуги, борьбу с ВИЧ, охрану здоровья матери и ребенка, все сельскохозяйственные работы, поддержку организаций гражданского общества, образования», — рассказал анонимный источник издания.

Напомним, ранее госсекретарь США Марк Рубио распорядился приостановить работу всех программ по финансовой поддержке Украины и ряда других государств. Под исключения попали только Израиль и Египет. На фоне этого от USAID потребовали прекратить работу по помощи Киеву.

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В пригороде Киева раздались взрывы
25 января 2025, 02:24

Фото: iStock/dzika_mrowka

Сообщается о взрывах в пригороде Киева. Об этом передает украинский телеканал TCH.
«Пригород Киева-взрывы», — пишут в telegram-канале.

В сообщении жителей украинской столицы просят пребывать в укрытиях. При этом перед взрывом В Киеве воздушную тревогу не объявляли.

Ранее «Радио 1» писало о взрывах в Сумах и Кременчуге. На момент происшествия в 10 регионах Украины объявили воздушную тревогу.

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#украина
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Келлог: Киев потерял в конфликте с РФ больше солдат, чем США в Корее и Вьетнаме
25 января 2025, 02:13

Фото: iStock/Olena_Z

Советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Киев уже потерял в конфликте с РФ больше солдат, чем Штаты во время войны в Корее и Вьетнаме. Об этом он сказал Fox News.
«Украина уже потеряла в конфликте больше, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе», — заявил Келлог телеканалу.

Также советник президента уточнил, что утром доложил Трампу о ситуации на Украине и верит в завершение конфликта. При этом его урегулирование должно пройти вне поля боя.

В результате конфликта во Вьетнаме с 1955 по 1975 годы США потеряли 58 тысяч солдат. Уже в корейской войне с 1950 по 1953 годы Штаты лишились свыше 36 тысяч военнослужащих.

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#вьетнам
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В Сумах и Кременчуге прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
25 января 2025, 01:37

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

В Сумах и Кременчуге прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Сумах и Кременчуге», — пишут в telegram-канале.

Об источнике и причинах взрывов пока информации нет. Сейчас в 10 регионах Украины объявлена воздушная тревога. Сигнал об опасности звучит в Сумской, Полтавской Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях.

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#взрыв
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Российская армия уничтожила под Киевом штаб с британскими инструкторами ВСУ
25 января 2025, 01:26

Фото: iStock/maki_shmaki

Российская армия с помощью беспилотников уничтожила штаб с британскими инструкторами ВСУ под Киевом в городе Бровары. Об этом сообщает telegram-канал «Донбасский Партизан».
«В ночь с 23 на 24 января российские войска нанесли серию точечных ударов по объектам противника, включая аэродромную инфраструктуру, пункты дислокации иностранных инструкторов и логистические узлы», — говорится в сообщении.

По подтвержденной информации, в результате удара удалось ликвидировать одного инструктора из Британии. Еще несколько получили ранения. К тому же армия РФ смогла уничтожить модульные конструкции Karmod и FlatPack, а также шифрованные терминалы связи Thales TRC 3700. Была ликвидирована спутниковая станция BGAN Explorer 727 и поврежден серверный центр (Cisco ISR 4461, HP ProLiant DL380 Gen10).

В сообщении указывается, что в ходе нанесения ударов была повреждена гражданская инфраструктура. Виновником являются мобильные группы ПВО Украины, которые не смогли качественно и эффективно противостоять атаке.

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Госсекретарь США Рубио остановил финансовую поддержку Украины на 90 дней
25 января 2025, 00:14

Фото: iStock/Pineapple Studio

Государственный секретарь США Марко Рубио в немедленном порядке приостановил поддержку программ по финансовой помощи Украине и ряда других стран на 90 дней. Об этом пишут в Politico.
«Приказ касается почти всех существующих программ, за исключением Израиля и Египта», — заявил источник издания.

Один из чиновников прокомментировал данное решение Рубио словами: «Госдепартамент буквально взорвал все программы иностранной помощи». В директиве указывается, что теперь выпускаются директивы о прекращении работы большинства действующих грантов на иностранную помощь. Решение о прекращении программ, их продолжение или модификации будет приниматься лично госсекретарем.

Данный приказ исключает возможность финансирования ключевых союзников Штатов. В их число также вошли Украина, Тайвань и Иордания.

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Объединение «Мир Украине» провело в Словакии антиправительственные митинги
24 января 2025, 23:53

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Объединение «Мир Украине» организовало антиправительственные митинги в городах Словакии. Об этом рассказали на телеканале Ta3.
«Мы просим представителей государства отказаться от любого сотрудничества с Россией», — заявили телеканалу организаторы.

Также среди призывов значится требование к правительству Фицо уйти в отставку «ради будущего Словакии». Организатором митингов выступило объединение «Мир Украине». Лидеры движения уже не раз выступали с критикой к правительству страны и к Фицо в частности. По данным экспертов, на антиправительственные марши вышло порядка 100 тысяч человек. В столице страны Братиславе насчитано 60 тысяч митингующих. Акция стала самой масштабной с начала 1990-х годов.

Ранее Фицо заявлял о наличии в Словакии «группы экспертов» из-за границы, целью которой является свержение правительства. По словам премьера, эти же люди приняли непосредственное участие в событиях в Грузии. На почве этого глава страны созвал заседание Совета безопасности.

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Депутат Рады Федина: музыкантов Львовского военного оркестра отправят в пехоту
24 января 2025, 23:35

Фото: iStock/Nikolaev

Музыкантов Львовского военного оркестра направят на передовую в пехотные части. Об этом рассказала депутат Верховной рады Украины София Федина.
«Львовский военный оркестр переводят в пехоту. Музыканты — ну очень «суперэффективные бойцы». В отличие от полицейских, следователей и сотрудников ГБР (государственного бюро расследований), а также силовиков-пенсионеров, которые обучены и умеют обращаться с оружием, — ведь не для войны «мама цветочки растила», — написала политик в своем telegram-канале.

О том, кто дал распоряжение на отправку музыкантов, Федина не уточнила. Также она подчеркнула, что скоро не останется тех, кто сможет сыграть прощальную мелодию на ежедневных погребениях солдат.

Напомним, что сейчас на Украине проводится массовая мобилизация населения. К тому же все чаще поднимается вопрос о снижении мобилизационного возраста до 18 лет. При этом силовиков на фронт власти не отправляют. Несмотря на это, в СМИ постоянно сообщают об очередной группе неподготовленных солдат, попавших в зону боевых действий.

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