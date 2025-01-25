Зеленский: по данным украинской разведки, Путин планирует манипулировать Трампом

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)
По словам Владимира Зеленского, украинская разведка располагает данными о планах главы РФ Владимира Путина манипулировать президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
«Провел сегодня Ставку. Доклад как раз руководителя СВР (Служба внешней разведки Украины) по военному потенциалу России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира», — сказал Зеленский в своем видеообращении.
По его словам, в частности Путин попытается манипулировать стремлением Дональда Трампа достичь мира.
Ранее «Радио 1» писало об уверенности американского президента в остановке украинского конфликта с помощью понижения цен на нефть. Трамп назвал этот способ самым быстрым.
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Иван Мусатов