Полянский: политика Дональда Трампа по Украине начала проявляться в ООН

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Политика президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту стала проявляться в ООН. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Выбилось из обычной схемы разве что заявление американского дипломата, который вдруг призвал Россию «принять сделку» по Украине. Так что дипломатия Трампа начинает проявляться!» — написал Полянский в своем telegram-канале.
Также представитель РФ в организации прокомментировал заседание Совбеза ООН по формуле Аррии. По его словам, оно прошло предсказуемо, так как Россия рассказывала о преступлениях украинской армии, приводя факты и свидетельства. При этом представители западных стран делали вид, что не замечают этого.
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Иван Мусатов