Трамп: конфликт на Украине завершится автоматически за счёт снижения цен на нефть

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп убеждён, что снижение ОПЕК цен на нефть способно автоматически завершить конфликт на Украине. Об этом политик заявил в беседе с журналистами, пишет ТАСС.
По словам главы государства, власти США хотят, чтобы ОПЕК приняла решение о снижении цен на нефть, что автоматически остановит происходящее на Украине.
Трамп объяснил, что самый быстрый способ завершить конфликт заключается в том, чтобы ОПЕК перестала зарабатывать огромные деньги и снизила цены на нефть. В противном случае остановить конфликт будет не так просто.
Накануне президент США заявил, что будет добиваться от ОПЕК и Саудовской Аравии снижения цен на нефть, в том числе для оказания давления на Россию.
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Трамп объяснил, что самый быстрый способ завершить конфликт заключается в том, чтобы ОПЕК перестала зарабатывать огромные деньги и снизила цены на нефть. В противном случае остановить конфликт будет не так просто.
Накануне президент США заявил, что будет добиваться от ОПЕК и Саудовской Аравии снижения цен на нефть, в том числе для оказания давления на Россию.
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Анастасия Чинкова