Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия не даст Украине сохранить армию

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Россия не даст Украине сохранить армию если избранный президент США Дональд Трамп продолжит поддерживать киевский режим. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
Как передают РИА Новости слова эксперта, Россия сейчас имеет полный контроль над ВСУ. В случае если поддержка Украины прекратиться, то Киев не выдержит мощь российской армии. При этом Джонсон отметил, что Трамп больше всех заинтересован в мирном урегулировании конфликта на фоне своего обещания сделать это за 24 часа.
Аналитик уточнил, если на момент 21 января боевые действия на Украине продолжаться, то Трамп станет предметом критики. Напомним, что инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.
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Иван Мусатов