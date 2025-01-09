Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия не даст Украине сохранить армию

Депутат Верховной рады Александр Дубинский высмеял Владимира Зеленского за его интервью американскому журналисту Лексу Фридману с использованием мата, после чего объем военной помощи для Украины снизился с 2 миллиардов до 500 миллионов долларов. Об этом он написал в своем telegram-канале.