В Курской области на минуту объявили ракетную опасность

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На всей территории Курской области на минуту была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает региональный Оперштаб.
«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — говорится в сообщении telegram-канала в 05:49 по местному времени.
Уже в 05:50 появилась информация об отбое ракетной опасности. Подробностей инцидента на данный момент нет. Власти пока не давали комментарий по событию.
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Иван Мусатов