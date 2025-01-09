РИА Новости: трое бойцов ВС РФ взяли в плен 11 солдат ВСУ в Курахово

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Три штурмовика российской армии смогли взять в плен 11 солдат ВСУ в Курахово. Об этом рассказал командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск с позывным «Боксер» для РИА Новости.
«Зачищая дом мы обнаружили огневые точки противника, они были подавлены, и враг, видя, что мы не расстреляли их сослуживцев — там были из разных, была такая сборная команда из разных бригад ВСУ, 33-й, 86-я и другие, — они запросили пощады и мы там наловили по этому дому 11 человек втроем», — рассказал боец ВС РФ.
Как отметил «Боксер» противник был морально истощен и не хотел идти в бой за неконституционный режим Владимира Зеленского. При этом солдат уточнил, что хотел убить военнослужащих ВСУ, однако те попросили пощады и их решили взять в плен.
Напомним, что Курахово находится в 46 километрах от Донецка. О взятии города рассказали в Министерстве обороны РФ в понедельник. Курахово является крупнейшим населенным пунктом на юго-западе ДНР.
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