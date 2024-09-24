Фото: istock/Sinenkiy
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о тяжелом положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне продолжающегося конфликта.
В интервью YouTube-каналу Dialogue Works, он отметил, что украинские силы находятся на грани краха, не в силах сдерживать наступление российских войск.
Эксперт добавил, что несмотря на риторику Запада о «застое» на линии фронта, ситуация для ВСУ выглядит катастрофически. Джонсон указал на серьезные проблемы в украинской армии, связанные с нехваткой ресурсов и кризисом в ключевых военных областях.
Ранее Джонсон уже отмечал, что украинские силы испытывают острый дефицит боеприпасов, в частности мин, что подрывает их способность оборонять важные города, такие как Покровск, Угледар и Селидово.
Читайте также:
Зеленский: ближайшие месяцы станут решающими для Украины
Алаудинов заявил о выведении бойцов из окружения в Курской области
Гросси: МАГАТЭ готово направить специалистов на Курскую АЭС
«Украинцы просто бегут, они не оказывают должного сопротивления на многих направлениях фронта. Русские уверенно продвигаются и могут достичь Днепра, если сохранят такие темпы», — подчеркнул Джонсон.
Эксперт добавил, что несмотря на риторику Запада о «застое» на линии фронта, ситуация для ВСУ выглядит катастрофически. Джонсон указал на серьезные проблемы в украинской армии, связанные с нехваткой ресурсов и кризисом в ключевых военных областях.
Ранее Джонсон уже отмечал, что украинские силы испытывают острый дефицит боеприпасов, в частности мин, что подрывает их способность оборонять важные города, такие как Покровск, Угледар и Селидово.
Читайте также:
Зеленский: ближайшие месяцы станут решающими для Украины
Алаудинов заявил о выведении бойцов из окружения в Курской области
Гросси: МАГАТЭ готово направить специалистов на Курскую АЭС
Елена Перлова