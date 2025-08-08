Силы ПВО отразили ночную атаку украинских БПЛА на Ростовскую область
Системы ПВО отразили ночную атаку украинских беспилотников на Чертковский и Миллеровский районы Ростовской области. В Миллерово возгорание цистерны с бензином ликвидируют пожарные, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Атака произошла в ночь на 8 августа 2025 года. По данным оперативного штаба, группа БПЛА пыталась прорваться к объектам инфраструктуры.
«Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах области», — заявил Слюсарь в Telegram-канале.В Миллеровском районе один из сбитых беспилотников упал на территорию нефтебазы, спровоцировав возгорание резервуара с топливом. К месту происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огнеборцы предотвратили распространение пламени на соседние объекты.
«Работают пожарно-спасательные подразделения. Никто из людей не пострадал.», — подчеркнул губернатор.