Силы ПВО отразили ночную атаку украинских БПЛА на Ростовскую область

08 августа 2025, 06:39

Фото: Минобороны РФ

Системы ПВО отразили ночную атаку украинских беспилотников на Чертковский и Миллеровский районы Ростовской области. В Миллерово возгорание цистерны с бензином ликвидируют пожарные, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.





Атака произошла в ночь на 8 августа 2025 года. По данным оперативного штаба, группа БПЛА пыталась прорваться к объектам инфраструктуры.





«Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах области», — заявил Слюсарь в Telegram-канале.

«Работают пожарно-спасательные подразделения. Никто из людей не пострадал.», — подчеркнул губернатор.