Минобороны РФ: ПВО уничтожило 30 украинских БПЛА за ночь
Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно представленным данным, большинство беспилотников было сбито над Ростовской областью — 9 единиц. Также были зафиксированы уничтожения БПЛА над Республикой Крым (8), Саратовской областью (6), Брянской областью (5), а также по одному беспилотнику над Белгородской и Волгоградской областями.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
