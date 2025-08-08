Минобороны РФ: ПВО уничтожило 30 украинских БПЛА за ночь

08 августа 2025, 07:33

Фото: iStock/e-crow

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны России успешно нейтрализовали 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.