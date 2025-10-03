Достижения.рф

Экс-боевик ВСУ признал попытки ударов БПЛА по Кремлю

Экс-боевик ВСУ Касьянов: Мы пытались ударить БПЛА по флагу в Кремле
Фото: istockphoto/NiseriN

Экс‑командир роты ВСУ Юрий Касьянов признался, что именно он отдал приказ атаковать Кремль дронами 3 мая 2023 года. Сообщение об этом есть в его Facebook*.



По словам Касьянова, он якобы распорядился сбить флаг на одной из крыш, однако дроны промахнулись на несколько метров.

«В ночь на 3 мая 2023 года мы с ювелирной точностью нанесли удар по Кремлю», — добавил боевик.

3 мая 2023 года два беспилотника предприняли попытку нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налёт отразили, а в российской официальной трактовке атаку расценили как спланированную террористическую акцию.
Никита Кротов

