Экс-боевик ВСУ Касьянов: Мы пытались ударить БПЛА по флагу в Кремле
Экс‑командир роты ВСУ Юрий Касьянов признался, что именно он отдал приказ атаковать Кремль дронами 3 мая 2023 года. Сообщение об этом есть в его Facebook*.
По словам Касьянова, он якобы распорядился сбить флаг на одной из крыш, однако дроны промахнулись на несколько метров.
«В ночь на 3 мая 2023 года мы с ювелирной точностью нанесли удар по Кремлю», — добавил боевик.
3 мая 2023 года два беспилотника предприняли попытку нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налёт отразили, а в российской официальной трактовке атаку расценили как спланированную террористическую акцию.