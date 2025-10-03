Экс-боевик ВСУ признал попытки ударов БПЛА по Кремлю

03 октября 2025, 21:39

Экс-боевик ВСУ Касьянов: Мы пытались ударить БПЛА по флагу в Кремле

Фото: istockphoto/NiseriN

Экс‑командир роты ВСУ Юрий Касьянов признался, что именно он отдал приказ атаковать Кремль дронами 3 мая 2023 года. Сообщение об этом есть в его Facebook*.





По словам Касьянова, он якобы распорядился сбить флаг на одной из крыш, однако дроны промахнулись на несколько метров.





«В ночь на 3 мая 2023 года мы с ювелирной точностью нанесли удар по Кремлю», — добавил боевик.