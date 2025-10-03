На Западе заявили о «поясе крепостей» ВСУ

03 октября 2025, 19:29

WSJ: ВСУ создали 50-километровый пояс крепостей в контролируемой части ДНР

Фото: istockphoto/IherPhoto

Вооружённые силы Украины развернули на подконтрольной части Донецкой области оборонительный «пояс крепостей» протяжённостью около 50 км. Об этом сообщает The Wall Street Journal.