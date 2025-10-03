На Западе заявили о «поясе крепостей» ВСУ
Вооружённые силы Украины развернули на подконтрольной части Донецкой области оборонительный «пояс крепостей» протяжённостью около 50 км. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Автор материала пишет, что это около 31 мили линии обороны, созданной для сдерживания российского наступления. Один из журналистов WSJ побывал в этом районе и рассказал, что ВСУ устанавливают заграждения против дронов вдоль дорог между населёнными пунктами.
Также отмечается, что украинские силы стараются маскировать технику и позиции и избегают крупных скоплений личного состава. По данным издания, обстановка на фронте остаётся напряжённой. Ранее сообщалось о массовых отказах ехать на передовую в районе Григоровки Харьковской области.
Перед этим также поступали сообщения о том, что российские войска ракетным ударом уничтожили офицеров 57-й бригады ВСУ в районе Волчанска Харьковской области.
