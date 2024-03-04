Экс-бойцы ЧВК «Вагнер» вернутся в зону спецоперации в составе «Царских волков»

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Бойцы бывшей ЧВК «Вагнер» вернутся в зону специальной военной операции. Об этом говорится в Telegram-канале сенатора от исполнительной власти Запорожской области Дмитрия Рогозина.
Уточняется, что речь о старой гвардии «Вагнера», которая ранее выполняла боевые задачи в Сирии, а также других горячих точках. На сегодняшний день бывшие вагнеровцы являются самыми боеспособными подразделениями в Запорожской области.
Вагнеровцы вернутся на спецоперацию в составе подразделения «Царские волки».
Ранее стало известно, что бывший «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге и частная военная компания «Конвой» попали в список недавних антироссийских санкций.
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Вагнеровцы вернутся на спецоперацию в составе подразделения «Царские волки».
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Элина Позднякова