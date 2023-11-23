Рогозин пообещал «выследить и обнулить» тех, кто убил военкора Максудова

Фото: Telegram-канал Д. Рогозина
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что ВСУ следили за работой журналистов «Россия 24» с помощью беспилотника и преднамеренно нанесли удар по ним.
По его словам, нападение журналистов «Россия-24» совершено 22 ноября в 14.40 в 4 км от линии соприкосновения. ВСУ наблюдали за Борисом Максудовым и его коллегами с помощью БПЛА.
Он подчеркнул, что населенные пункты Мирное и Нестерянка считаются проклятыми, так как он со своей группой дважды попадал под обстрел, а сегодня там украинский дрон ударил по гражданскому автомобилю.
Рогозин уверен, что «враг обезумел от крови» и наносит удары по всем движущимся целям, находящимся в его поле досягаемости.
Рогозин выразил соболезнования родственникам и коллегам погибшего Максудова, и призвал их быть аккуратными, так как «враг никого не жалеет».
Напомним, сегодня стало известно о смерти Максудова в результате ранения, полученного при атаке беспилотника ВСУ.
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«В момент, когда журналисты остановились и начали снимать репортаж, вражеский оператор осуществил сброс боеприпаса с ударного дрона. Неприятели не могли не видеть, что это была группа репортёров, поэтому речь идет о преднамеренном убийстве журналистов при исполнении ими своих профессиональных обязанностей», - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Рогозин уверен, что «враг обезумел от крови» и наносит удары по всем движущимся целям, находящимся в его поле досягаемости.
Рогозин выразил соболезнования родственникам и коллегам погибшего Максудова, и призвал их быть аккуратными, так как «враг никого не жалеет».
«Ну а мы постараемся выследить и обнулить тех, кто это сделал», - заключил Рогозин.
Напомним, сегодня стало известно о смерти Максудова в результате ранения, полученного при атаке беспилотника ВСУ.
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Элина Позднякова