Экс-чиновник из Петербурга покинул пост и совершил подвиг в зоне СВО
Экс‑председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт‑Петербурга Сергей Серезлеев, покинувший должность, по собственной инициативе поехал добровольцем в зону спецоперации на Украине. Информацию приводит «Газета.ру».
В ходе службы он оказался в бетонной трубе под Белогоровкой и провёл там 50 дней, пытаясь спасти раненого солдата. Всё это время позиция подвергалась постоянным обстрелам.
Две группы, направленные для эвакуации, уничтожили, поэтому, по словам Серезлеева, им приходилось «создавать движуху», отвлекая на себя внимание противника. Самым тяжёлым испытанием он назвал шестидневное отсутствие еды и воды, с которым бойцы справились.
Перед одним из штурмов Серезлеев занимался плановым разминированием и не заметил установленную бомбу. В результате он лишился ноги и сейчас проходит лечение после тяжёлого ранения.
