Киев задействовал печально известный полк для спасения боевиков ВСУ из котла
Для спасения окружённых боевиков в районе Красноармейска ВСУ перебросили печально известный 425-й штурмовой полк «Скала».
Как утверждает Минобороны России, украинские штурмовики с позиций в районе Гришино девять раз предпринимали попытки деблокировать сослуживцев, но все они оказались тщетными. Данные приводит «Лента.ру».
В сообщении говорится, что за сутки в этом районе неонацисты потеряли свыше 250 человек и утратили 22 единицы техники, в том числе 12 бронеавтомобилей.
Минобороны также напоминает, что «Скала» получила печальную славу после боёв под Харьковом. Полк полностью утратил боеспособность, его пополняли необученными новобранцами, которых сразу отправляли на штурм, а командиры, по сообщениям, избивали до смерти пытавшихся покинуть поле боя.
