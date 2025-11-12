В Кремле отреагировали на желание Умерова разблокировать обмен пленниками

12 ноября 2025, 14:58

Песков никак не прокомментировал желание Умерова разблокировать обмен пленниками

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков никак не прокомментировал намерения секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова возобновить тему обмена пленными.





Ранее, 23 октября, сообщалось, что Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Процедура в Брянской области прошла в формате 1000 на 31, при этом украинская сторона получила тысячу тел боевиков ВСУ, погибших в ходе боевых действий.





«Сейчас мне по этому сюжету нечего вам сообщить», — сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос об Умерове.

