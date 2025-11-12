Достижения.рф

Минобороны рассказало о потерях ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли более 250 боевиков на Красноармейском направлении за сутки
Фото: iStock/aapsky

Минобороны России сообщило о значительных потерях среди украинских военных на Красноармейском направлении. За сутки уничтожили более 250 солдат противника. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале оборонного ведомства.



В общей сложности в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери составили до 450 военнослужащих.

В отчетах сообщается, что среди уничтоженной техники насчитывается 22 единицы, включая 12 боевых бронированных машин и три автомобиля. Также зафиксированы потери в виде боевой машины пехоты, четырех бронетранспортеров западного производства, девяти единиц бронетехники, восьми пикапов и станции радиоэлектронной борьбы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

