12 ноября 2025, 12:59

МО РФ: ВСУ потеряли более 250 боевиков на Красноармейском направлении за сутки

Фото: iStock/aapsky

Минобороны России сообщило о значительных потерях среди украинских военных на Красноармейском направлении. За сутки уничтожили более 250 солдат противника. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале оборонного ведомства.