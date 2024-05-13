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Захват российскими войсками села Липцы в Харьковской области поможет установить огневой контроль над крупными промышленными территориями, заявил бывший депутат харьковского горсовета Константин Кеворкян в интервью URA.RU.
По его словам, она является центром оружейного производства ВСУ и размещения их кадровых подразделений. По мнению бывшего депутата, после взятия села можно будет создать санитарную зону на севере области и продвинуться вперед. Он отметил, что занятие села Липцы и Волчанска поможет обеспечить безопасность российских городов Белгород и Шевекино.
В то же время Кеворкян заявил, что речи о наступлении на Харьков не идет и что российская армия пытается рассредоточить украинские войска вдоль линии фронта.
Ранее Киев сообщил о сложной ситуации в Харьковской области. По словам Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, обстановка на линии фронта характеризуется как «обостренная». В настоящее время бои ведутся в приграничных районах вдоль границы с Россией.
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В то же время Кеворкян заявил, что речи о наступлении на Харьков не идет и что российская армия пытается рассредоточить украинские войска вдоль линии фронта.
Ранее Киев сообщил о сложной ситуации в Харьковской области. По словам Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, обстановка на линии фронта характеризуется как «обостренная». В настоящее время бои ведутся в приграничных районах вдоль границы с Россией.
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Александр Климов