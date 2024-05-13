Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Экс-депутат Харькова оценил значение села Липцы для армии России

Экс-депутат Харькова оценил значение села Липцы для армии России

Экс-депутат Харькова: взятие села Липцы позволит сформировать санитарную зону
13 мая 2024, 02:33
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Захват российскими войсками села Липцы в Харьковской области поможет установить огневой контроль над крупными промышленными территориями, заявил бывший депутат харьковского горсовета Константин Кеворкян в интервью URA.RU.
По его словам, она является центром оружейного производства ВСУ и размещения их кадровых подразделений. По мнению бывшего депутата, после взятия села можно будет создать санитарную зону на севере области и продвинуться вперед. Он отметил, что занятие села Липцы и Волчанска поможет обеспечить безопасность российских городов Белгород и Шевекино.

В то же время Кеворкян заявил, что речи о наступлении на Харьков не идет и что российская армия пытается рассредоточить украинские войска вдоль линии фронта.



Ранее Киев сообщил о сложной ситуации в Харьковской области. По словам Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, обстановка на линии фронта характеризуется как «обостренная». В настоящее время бои ведутся в приграничных районах вдоль границы с Россией.

Читайте также:

Генштаб ВСУ признал успехи России на харьковском направлении

Во Франции назвали последствия наступления ВС РФ на Харьков

Зеленский высказался о наступлении России на харьковском направлении
#харьков
#александр сырский
#всу
#украина
#вс рф
#россия
Генштаб ВСУ признал успехи России на харьковском направлении
13 мая 2024, 01:56

Фото: iStock/aapsky

В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) отметили, что оперативная обстановка в Харьковской области сложная. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале.
«На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется... Ведутся бои за приграничный город Волчанск», – отмечается в публикации.

Генштаб признал факт наступления российских войск под Харьковом и подчеркнул, что Москва добилась «тактических успехов».

Ранее стало известно, что российские войска вошли в город Волчанск Харьковской области Украины. Армия активно продвигается в этом направлении. Некоторые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), подвергшиеся атаке российских войск, покинули свои позиции, оставив оружие и технику.

Президент Украины Владимир Зеленский, в своих очередь, прокомментировал наступление российских войск на харьковском направлении. По словам украинского президента, столкновения происходят в нескольких населенных пунктах Харьковской области. Он отметил, что эти населенные пункты находятся вблизи российской границы и ранее считались серой зоной.

Читайте также:

В Белгороде на фоне сигнала ракетной опасности прозвучали взрывы

Лишившийся обеих ног ветеран ВСУ получил повестку в военкомат

Во Франции назвали последствия наступления ВС РФ на Харьков
#всу
#украина
#военные
#харьков
#харьковская область
#вс рф
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лишившийся обеих ног ветеран ВСУ получил повестку в военкомат
13 мая 2024, 01:01

Фото: iStock/:Irina Piskova

Ветеран Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Симороз, потерявший обе ноги, рассказал на своем Telegram-канале, что вместе с квитанцией об оплате электроэнергии он получил повестку в военкомат.
«Мое дело разрослось на хороший том различных военных документов. И это несмотря на то, что я полгода ходил туда как на работу и есть штамп в моем военном билете об исключении из военного учета. Повестку приклеили к квитанции за коммуналку», – рассказал ветеран.

Он предположил, что военкоматы Украины рассылают повестки всем подряд, в том числе и негодным к военной службе. В связи с этим Симороз посоветовал военкомату делегировать свои задачи онлайн-ботам и отправить их на передовую.

В апреле Симороз, как сообщается, столкнулся с трудностями при пересечении украинской границы из-за подозрений в дезертирстве. Он заявил, что пограничники не позволили ему покинуть страну при поездке в Польшу на лечение.

Читайте также:

Во Франции назвали последствия наступления ВС РФ на Харьков

«СБУ постучит в дверь каждому»: всем украинским мужчинам придется оказаться в ТЦК

На Украине сотрудники ТЦК набирают военных, которые не хотят воевать
#всу
#армия
#украина
#ветеран
#польша
#лечение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Франции назвали последствия наступления ВС РФ на Харьков
13 мая 2024, 00:19

Фото: iStock/vicnt

Французский генерал Франсуа Шованcи предположил, какие последствия российского наступления в Харьковской области для украинской армии, передает LCI.
Шованси раскрыл последствия российского наступления, подчеркнув, что ВСУ ослабят другие участки фронта, чтобы стянуть войска к Харькову.

«Украинцы будут вынуждены снимать подразделения с других мест, чтобы переместить их туда. Следовательно, это ослабит другие участки фронта», – отметил он.

Бои на северо-востоке заставят украинскую армию перераспределить боеприпасы и более интенсивно использовать их за пределами Донбасса, добавил французский военный.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российском наступлении на харьковском направлении. Он подтвердил, что в нескольких селах Харьковской области происходят боевые столкновения.

Читайте также:

В Харькове прозвучал взрыв

Зеленский высказался о наступлении России на харьковском направлении

Зеленский поблагодарил ВСУ за уничтожение целей после взрыва дома в Белгороде
#владимир зеленский
#харьковская область
#всу
#украина
#франция
#военные
#донбасс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Харькове прозвучал взрыв
Мэр Терехов: в Харькове прозвучал взрыв
12 мая 2024, 23:10

Фото: iStock/trikolor

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале, что в городе произошел взрыв.
«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», – заявил глава города.

Ранее стало известно, что российские войска вошли в город Волчанск Харьковской области Украины. Армия активно продвигается в этом направлении. Некоторые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), подвергшиеся атаке российских войск, покинули свои позиции, оставив оружие и технику.

Президент Украины Владимир Зеленский, в своих очередь, прокомментировал наступление российских войск на харьковском направлении. По словам украинского президента, столкновения происходят в нескольких населенных пунктах Харьковской области. Он отметил, что эти населенные пункты находятся вблизи российской границы и ранее считались серой зоной.

Читайте также:

Зеленский высказался о наступлении России на харьковском направлении

Зеленский поблагодарил ВСУ за уничтожение целей после взрыва дома в Белгороде

В Харькове прогремел взрыв
#харьков
#харьковская область
#всу
#мэр
#взрыв
#владимир зеленский
#вс рф
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны отчиталось об отражении новой атаки на Белгород
Минобороны отчиталось об уничтожении 14 реактивных снарядов над Белгородом
12 мая 2024, 22:36

Фото: iStock/allanswart

Силы ПВО успешно отразили очередную атаку на Белгород, как сообщило российское Минобороны.
«С 19:50 до 20:40 по московскому времени была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по жилым кварталам города Белгорода с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО "Ольха" и RM-70 Vampire)», — заявили в Минобороны.
Подчеркивается, что было уничтожено 12 снарядов РСЗО Vampire и два РСЗО «Ольха».

Согласно последующему заявлению губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате этой атаки погибли три человека: 17-летняя девушка, женщина и мужчина. Пострадавших оказалось пятеро (четыре мужчины и одна женщина).

Во время предыдущей атаки, около 11:40 12 мая, ВСУ также использовали эти РСЗО — в общей сложности было сбито шесть снарядов. Кроме того, были уничтожены шесть ракет «Точка-У», фрагмент одной из которых попал в жилой десятиэтажный дом. В результате произошло полное обрушение подъезда. По последним данным, погибли 11 человек, около 20 получили ранения.

Читайте также:

Губернатор Гладков рассказал о последствиях ночной атаки на Белгород

ВСУ атаковали Белгород 10 реактивными снарядами РСЗО «Вампир»

ВС РФ уничтожили расчёт и машину БМ-21, из которой обстреливался Белгород
#губернатор
#дом
#женщина
#человек
#мужчины
#мужчина
#девушка
#Белгород
#всу
#вс рф
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский высказался о наступлении России на харьковском направлении
Зеленский заявил, что в Харьковской области идут бои
12 мая 2024, 20:59

В США предрекли Киеву мрачное будущее в случае отказа от сдачи Харьковской области CNN: Россия создаёт в Харьковской области буферную зону для защиты Белгорода В Британии раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя наступление Российской армии на харьковском направлении, отметил, что боевые действия действительно продолжаются в некоторых селах Харьковской области, которые находятся неподалеку от российской границы и ранее считались «серой зоной». Об этом он заявил в официальном Telegram-канале.
«Продолжаются оборонительные бои, жестокие столкновения на значительной части нашей пограничной полосы. Существуют села, которые ранее были в "серой зоне" и теперь стали местом активных боевых действий», — подчеркнул он.
Ранее украинские СМИ сообщали о стрелковых стычках в Волчанске Харьковской области. Глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили 10 мая объявил об начале эвакуации Волчанска и соседних населенных пунктов. Отмечается, что все дети были вывезены из города, а большинство жителей покидали его на личном транспорте.

Читайте также:

В США предрекли Киеву мрачное будущее в случае отказа от сдачи Харьковской области

CNN: Россия создаёт в Харьковской области буферную зону для защиты Белгорода

В Британии раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в Харьковской области
#сша
#россия
#дети
#сми
#будущее
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о повреждении дома при новом обстреле Белгорода
Baza: в Белгороде после нового обстрела поврежден как минимум один жилой дом
12 мая 2024, 20:45

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

В Белгороде произошел новый обстрел, в результате которого пострадал как минимум один жилой дом, пишет Baza.
По информации издания, привлекались средства противовоздушной обороны. Также отмечается, что в результате обстрела начался пожар.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли пятую попытку атаковать Белгород за 12 мая. Предварительно, несколько снарядов могли попасть на юг города.

12 мая в Минобороны России сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» нанесли ущерб жилому дому в Белгороде. В результате инцидента подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился. На данный момент известно о восьми погибших.

Читайте также:

Зеленский поблагодарил ВСУ за уничтожение целей после взрыва дома в Белгороде

Появился список пострадавших при обрушении дома в Белгороде после атаки ВСУ

Сальдо: ВСУ обстреляли Скадовск ракетами HIMARS, есть пострадавшие
#подъезд
#пострадавшие
#пожар
#дома
#ущерб
#Белгород
#всу
#минобороны
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский поблагодарил ВСУ за уничтожение целей после взрыва дома в Белгороде
12 мая 2024, 20:23

Президент Украины Владимир Зеленский выступил видеообращением, в котором прокомментировал ситуацию на фронте. В частности, он поблагодарил ВСУ за «хорошую работу артиллерии и дронов» на Харьковском направлении.
Как отмечает Telegram-канал Readovka, эти слова были сказаны спустя несколько часов после террористического удара с украинских позиций по Белгороду, жертвами которого стали как минимум семь человек.

Украинский лидер также похвастался «удержанием позиций» на Харьковском фронте и «уничтожением» сил русской армии.

При этом Зеленскому все-таки пришлось подтвердить, что «серая зона», которой украинские пропагандисты несколько дней назвали взятые ВС РФ территории, стала зоной активного ведения боевых действий.

Глава Банковой потребовал от сбежавших и погибших в попытках оборонять Харьковскую область ВСУшников, нанести «как можно больше потерь» российским войскам, которые уже подошли к Волчанску, не встретив при этом серьезного сопротивления со стороны ВСУ, отмечает Readovka.

Читайте также:

Появился список пострадавших при обрушении дома в Белгороде после атаки ВСУ

Появились кадры спасения из-под развалин дома в Белгороде очередного выжившего

Гладков: Двоих погибших извлекли из-под завалов разрушенного в Белгороде дома
#человек
#кадры
#дома
#telegram
#лидер
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появился список пострадавших при обрушении дома в Белгороде после атаки ВСУ
12 мая 2024, 19:43

Фотон: МЧС России

Стали известный фамилии пострадавших при обрушении дома в Белгороде в результате ракетного удара ВСУ. Данный пострадавших опубликовал Telegram-канал Baza.
Отмечается, что среди раненых двое детей — одному из них меньше двух месяцев. Мальчик получил серьёзные травмы и находится в реанимации.



Спасатели продолжают разбирать завалы, находить выживших и погибших. На данный момент известно о семи погибших.

Подъезд дома на улице Щорса разрушился после обстрела ВСУ. Как заявили в Минобороны, в дом попала часть одной из сбитых ракет «Точка-У».

Читайте также:

Появились кадры спасения из-под развалин дома в Белгороде очередного выжившего

Гладков: Двоих погибших извлекли из-под завалов разрушенного в Белгороде дома

При повторном обрушении дома в Белгороде пострадали три спасателя
#спасатели
#подъезд
#дом
#травмы
#кадры
#дома
#telegram
#мальчик
#всу
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф